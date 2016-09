Peralta pide cumplir con declaración de bienes

El ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, invitó este domingo a los funcionarios públicos que aún no han hecho la declaración jurada de bienes, a que cumplan con ese mandato legal, siguiendo el ejemplo del Presidente Danilo Medina.



Dijo que no se trata solamente de un mandato de la legislación vigente sobre la materia, sino que va en la dirección del Jefe del Estado de actuar con la debida transparencia y respeto a los principios morales en el ejercicio del poder.



Observó que la Ley 311-14 dispone que los funcionarios públicos electos, reelectos, designados, ratificados o que continúan en sus cargos, deben proceder a depositar la declaración jurada de patrimonio en un plazo de 30 días a contar de la fecha de toma de posesión de sus respectivos puestos.



“Invitamos no sólo a los funcionarios designados, sino también a los legisladores y autoridades electas municipales a que cumplan con la ley. En el Ministerio Administrativo de la Presidencia, bajo mi cargo, todos los funcionarios hemos hecho la declaración jurada de bienes”, expresó.



Incluso, también están en la obligación de hacerlo, agregó, en el cumplimiento de la referida legislación, aquellos funcionarios que cesaron en alguna función pública.



Dijo que la transparencia constituye el norte de la actual gestión del presidente Medina, “por lo que todos sus funcionarios debemos caminar en ese dirección”.



Peralta señaló que Gobierno tiene un firme y fuerte compromiso con el cumplimiento de la ley y de promoción de las buenas prácticas en la República Dominicana.



Esta administración del Presidente Medina, agregó, hará todo lo necesario para asegurar que los fondos públicos se inviertan de forma eficiente en necesidades del pueblo.



Más de 500 funcionarios habían depositado



El viernes pasado, la Cámara de Cuentas informó que unos quinientos servidores públicos, incluyendo el presidente Danilo Medina y la vicepresidenta Margarita Cedeño, habían llevado sus declaraciones juradas a la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos.



Sin embargo, no se ha informado sobre la cantidad de funcionarios que aún no ha hecho el trámite.