Pinky lleva el Alzheimer y Síndrome de Down a la pantalla

Con la participación de Carlota Carretero, Venancia Grandgerard, Larisa Núñez y Freddy Ginebra en su debut en el cine, el director de cine José Enrique Pintor (Pinky) anunció que trabaja en su nuevo filme “Mañana no te olvides”.



La nueva propuesta de Pinky se inclina por las afecciones del Síndrome de Down y el Alzheimer narrando una historia estremecedora de un humor muy especial en la que el director lleva aproximadamente dos años trabajando. En la misma participa Amelia Brea Bermúdez, una joven actriz de 24 años con Síndrome de Down, que interpreta a “Amelia”.



El filme, aún en la etapa de preproducción, protagonizado por Ginebra se estrenará el 18 de mayo de 2017. El rodaje será en los estudios de QuitaSueño y en San Pedro de Macorís, lugar donde ocurre gran parte de la historia, con la dirección de fotografía de Elías Acosta y guión de Ángel de la Cruz.



Pintor destacó que la película, que apuesta a una historia de matices internacionales y que, desde ya tiene asegurada su distribución en el exterior, pone en pantalla la triste realidad por la que pasan en muchos países aquellos afectados por Alzheimer y los jóvenes con Síndrome de Down.



“Tenemos en las manos una hermosa historia, que estamos trabajando desde hace mucho tiempo con el apoyo de importantes empresas que quieren participar del incentivo de nuestra Ley de Cine y que siempre nos han apoyado.



Tenemos el gran reto de ponerla en pantalla para que el mensaje tan importante y profundo que tiene, impacte los corazones de todos los que asistan a verla”, dijo a través de un comunicado emitido a la prensa.



Agregó que “creo en el cine como una herramienta de incidencia social capaz de hacer reflexionar además de entretener y divertir, y en apostar a otro tipo de cine y buscando historias que siempre tengan que ver con la superación personal”.