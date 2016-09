Visa semanal

l Dr. Roque. Le oí en la Z101 que una persona que le cancelaron la visa americana no tiene derecho a recuperarla. ¿Por qué no, si no le han probado que hizo nada? ¿Hay algo que pueda hacer? ¿Se puede demandar a alguien? Lic. Pérez



l Un cónsul cancela una visa tomando en cuenta que parte de la ley le da esas atribuciones y que artículo o artículos de la ley fueron violados o se presume que lo fueron. La ley de migración americana no es igual a las leyes dominicanas y un consulado se abroga el derecho de dar o quitar la visa a un extranjero, si entiende que ya no califica para la misma o tiene razones para creer que ya no califica para la misma. La persona puede pedir que le den la visa de nuevo, si considera que ha habido un error o ha pasado un tiempo razonable desde que cometió el presunto hecho, pero no tiene derecho a que se la den, ya que no es un derecho sino un privilegio.



l Viví en New York en 1979 ilegal. Hice la residencia temporal y tuve tres hijos. Regresé al país e hice estudios superiores. Quiero saber si puedo regresar, ya que abandoné la residencia. Herrera



l Si tus hijos son adultos, cualquiera de ellos puede someter una petición de residencia a tu favor, proceso que dura menos de un año.



l Tengo un amigo que tiene 27 años ilegal en USA con dos hijos y una mujer americana. Tiene el apellido de su madre, por ser hijo natural, pero su padre lo declaró luego en Jarabacoa. ¿Qué puede hacer para cambiar el apellido, en USA? Judith



l Llevar el acta de nacimiento nueva al Consulado dominicano, para que le expidan cédula y pasaporte con el nuevo apellido. Debe apostillar el acta, para que pueda cambiarle el apellido a sus hijos.



l Tengo un hijo con un ciudadano americano, pero él no le ha hecho papeles. ¿Cuál es el procedimiento para hacerlo ciudadano? Miguelina

l Hacer una cita en la Embajada Americana, Sección de Ciudadanos y depositar la solicitud. Debe entrar a la página www.usemb.gov.do para realizar el proceso y recibir instrucciones.