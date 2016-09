Antetokounmpo alarga con Bucks por US$100 MM

20/09/2016 12:00 AM - AP

Los Bucks de Milwaukee accedieron a extenderle el contrato a Giannis Antetokounmpo, uno de los jugadores más versátiles de la NBA. El club anunció el convenio con el alero ayer, y dos personas cercanas al acuerdo dijeron a The Associated Press que el nuevo contrato es por cuatro años y 100 millones de dólares. Las personas pidieron mantenerse en el anonimato porque el anuncio del equipo no incluía los términos contractuales.



Yahoo Sports fue el primer medio que dio detalles de la extensión.

Antetokounmpo, de seis pies y 11 pulgadas, promedió 16,9 puntos, 7,7 rebotes y 4,3 asistencias la temporada anterior, su tercera en la liga. Con su alcance y versatilidad, se ha convertido en una pesadilla para los rivales.



El contrato garantiza que Milwaukee conserve los servicios de Antetokounmpo en 2018, cuando el club tiene previsto inaugurar una nueva arena en el centro de la ciudad.