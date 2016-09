Pese a críticas, Vargas Llosa recibe premio Pedro Henríquez Ureña

El escritor peruano aseguró que ama al país y que su posición no fue una manifestación de hostilidad

20/09/2016 12:00 AM - Genrris Agramonte

El escritor Mario Vargas Llosa expresó que sintió gran alegría al conocer la noticia de que el jurado del Premio Internacional Pedro Henríquez Ureña lo había escogido como ganador. Agregó que lo primero que pensó fue en que “ese jurado se ha vuelto loco”, sin embargo, de inmediato entendió que se trata de la más gran demostración de tolerancia y espíritu democrático que exhibía el Gobierno dominicano.



Al recibir el premio de manos del pasado ministro de Cultura José Antonio Rodríguez, el escritor peruano agradeció las palabras de bienvenida que le ofreció el ministro de Cultura Pedro Vergés a pesar de que en el pasado fue crítico de la República Dominicana. Agregó que su historia con el país empezó en 1974 cuando estuvo en el país firmando un documental sobre un hecho importante.



Sostuvo que desde entonces se inició una relación duradera con anécdotas increíbles que le hicieron admirar a este pueblo, sobre todo después de pasar una experiencia como la dictadura de Trujillo.



“Quiero mucho a este país y le doy seguimiento en la medida de lo posible a todo lo que ocurre en el. Mi relación con la República Dominicana es una historia de amor, de amor caribe, de amor tropical y no esta exonerada de los traumas y las críticas”, dijo Vargas Llosa.



Dijo que sus críticas hacia la República Dominicana no son manifestación de hostilidad, tras considerar el premio como un acto generoso de parte del Gobierno dominicano.



El Premio Nobel de Literatura recibió el Premio Internacional Pedro Henríquez Ureña, durante la apertura de la XIX Feria Internacional del Libro 2016, en un acto encabezado por la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández, en el Teatro Nacional.



Esta edición de la Feria Internacional del Libro concluye el día 2 de octubre y está dedicada a la República Dominicana. El programa incluye la participación de más de 60 escritores nacionales y extranjeros.



Rechazo



Antes de la entrega del premio, la Unión Demócrata Cristiana -UDC- rechazó el reconocimiento al escritor peruano al considerar que ese galardón es una puñalada a la conciencia patriótica nacional.



Militantes de la Unión Demócrata Cristiana y grupos populares participaron en un piquete frente al Teatro Nacional, Luis Acosta Moreta.



“Este personaje que carece de patria, por también ser repudiado en su país natal, Perú, quiere ahora narigonear a los dominicanos, y busca que se elimine la frontera con Haití, que se entregue reconocimiento legal y la nacionalidad a los ilegales, y que la religiosidad dominicana ancestral sea sustituida por el vudú”, señaló el presidente de la UDC.



Fuerza Nacional Progresista



En la mañana, el ministro de Cultura, Pedro Vergés, recibió en su despacho a una comisión que objeta el otorgamiento del Premio Pedro Henríquez Ureña a Vargas Llosa.



La comisión conformada por el vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo; el exdiputado Vinicio Castillo Semán, y una decena de personalidades hicieron entrega de un documento o carta pública en la que exponen los argumentos por los cuales objetan el otorgamiento del premio.



El ministro Vergés manifestó que recibía el documento “con el mismo espíritu democrático que lo ha caracterizado toda la vida”, y que al ser designado al frente del Ministerio de Cultura asumió los lineamientos del gobierno y su decisión de respetar el veredicto del jurado.



Pelegrín Castillo dijo reconocer que Vergés “fue uno de los representantes diplomáticos que con más efectividad salió al frente de las críticas al país”, en su calidad de embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA).



La comisión que entregó el documento dijo que no tiene dudas de los méritos literarios del premio Nobel peruano, y reiteró que su oposición a que se le conceda el premio se debe a las críticas y posición asumida por Vargas Llosa ante la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional de República Dominicana.