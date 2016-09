Por Nueva York

El presidente Danilo Medina salió ayer tarde hacia Nueva York para cumplir durante unas 72 horas con una serie de compromisos en las Naciones Unidas. Viajó con una muy, pero muy reducida comitiva, y en un vuelo comercial. Allá, en la Ciudad de los Rascacielos, se le unirán el vocero presidencial, Roberto Rodríguez Marchena, y el canciller Miguel Vargas Maldonado. De su agenda en la urbe se sabe poco, más allá de sus reuniones en la sede de la ONU y su discurso ante el organismo mundial. Ya los compañeritos de la diáspora manejan un chismecito de gran alcance atribuyendo al presidente no querer reunirse con gente de la comunidad dominicana allí, ignorando –o queriendo ignorar, más bien- que el mandatario ha viajado para dar cumplimiento a obligaciones de Estado, no para cherchar ni hacerse parte de las controversias internas de nuestros compatriotas que viven por allá. Danilo Medina es el presidente de todos los dominicanos, está actuando como tal ante los Estados integrados a la ONU y sus responsabilidades no dan cabida a poner atención a rivalidades nimias. Deberían saberlo los que enchinchan…



Por esos lares



Por allá, por los nuevayores, también está en estos días el presidente Leonel Fernández, quien agotará una agenda de 10 días en esos alrededores, ora como presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ora como presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), ora como académico e intelectual. No me avanzaron si en la agenda de El Príncipe habrá alguna reunión o encuentro con El Titán de Bronce. Pero…



También…



También, activará en la llamada Babel de Hierro, como ya señalé, el canciller Miguel Vargas, quien como presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) me cuentan que se juntará con los suyos tras cumplir con su agenda de ejecutor de los lineamientos de política exterior del Gobierno…