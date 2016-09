Waldo Ariel Suero niega que diálogo esté en el limbo

El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Waldo Ariel Suero, dijo que es falso que el diálogo esté en el limbo y señaló que sólo están a la espera de la respuesta de la ministra de Salud para retomar las conversaciones. Indicó que debido a que el presidente de la República, Danilo Medina, está fuera y regresa el miércoles, no se ha definido una fecha precisa para un nuevo encuentro.



“Planteamos que se atienda no sólo el problema del 5%, sino el tema de los hospitales que ha tocado fondo, porque el Colegio Médico no debe luchar sólo por pensiones y aumento salarial, sino que la principal responsabilidad es luchar por la salud del pueblo”, dijo.



Agregó, durante una visita que realizó a la sede de la Procuraduría General de la República, que solicitaron al Gobierno que se reúna con el gremio médico, a través de una gran cumbre para tratar el tema de salud de manera exclusiva, no solamente dentro del pacto fiscal, sino fuera de él y hacer una gran cumbre para buscarle una salida a la problemática del 5% y a la situación de los hospitales que a su juicio es calamitosa y penosa.



“Otro de los temas que se le planteó al Gobierno fue el asunto de los nombramientos, que deben hacerse a través de los concursos. Hay un déficit de más de cuatro mil médicos a nivel nacional y ocho mil enfermeras”, señaló.

Recientemente, la ministra de Salud, Altagracia Guzmán Marcelino, aseveró que el Gobierno espera firmar muy pronto un acuerdo con el CMD y adelantó que las conversaciones entre ambas partes han permitido hacer grandes avances sobre todo en temas como las pensiones y el ajuste salarial que requieren los profesionales de la salud.