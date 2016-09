Hombre mata a su familia en Detroit, incluyendo a sus dos niños y dos hijastros

DEARBORN HEIGHTS, Michigan, EE.UU. (AP) — Un hombre está detenido luego de que sus dos hijos murieron por las emisiones de un auto, sus dos hijastros fueron asesinados a tiros y su esposa fue baleada y apuñalada en una casa ubicada en los suburbios de Detroit, informó el miércoles la policía.

El hombre, cuya identidad no se ha difundido, llamó a emergencias la mañana del miércoles para decir que había matado a su familia, dijo el teniente de la policía de Dearborn Height, Michael Krause, a The Associated Press. Los agentes encontraron al sujeto en la entrada de la vivienda y lo detuvieron, indicó Krause, quien añadió que le presentarán cargos en los próximos días.

Krause dijo que "algún tipo de disputa doméstica" precedió a los asesinatos.

El vehículo donde fueron asfixiados los hijos del hombre, una niña de 4 años y un niño de 6, estaba estacionado fuera de la casa con una manguera conectada al escape, comentó Krause. La policía les subministró primeros auxilios y fueron trasladados al hospital, pero no sobrevivieron.

En el sótano, los agentes encontraron los cuerpos de una joven de 17 años y un hombre de 19, junto con su madre, quien tenía heridas de bala y cuchillo, informó Krause.

La mujer, cuya edad no estuvo disponible de inmediato, está en condición crítica, detalló Krause. Afirmó que no es la madre biológica de los hijos más jóvenes.

El alcalde Dan Paletko dijo que los asesinatos "son una tragedia en todos los sentidos de la palabra".

La policía estatal se encuentra en el lugar con un laboratorio forense para asistir a la policía local. Los vecinos dijeron que se trataba de una familia tranquila y trabajadora.