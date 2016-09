El campeón de la LNB se conocerá esta noche

21/09/2016 12:00 AM - El Caribe

El dueño de la Copa Banreservas del torneo de 2016 de la Liga Nacional de Baloncesto (LNB) se conocerá esta noche cuando se lleve a cabo el séptimo y decisivo partido de la Serie Final entre los Metros de Santiago y los Leones de Santo Domingo. El encuentro, por celebrarse en la Arena del Cibao Oscar Gobaira de Santiago, está marcado para iniciar a las 8:00 de noche. Los Metros buscan su tercera corona al hilo y lo hacen en su feudo, donde solo han perdido en una ocasión en sus 16 enfrentamientos de 2016, precisamente a manos de los Leones durante el tercer partido de esta serie.



Es la segunda vez seguida que los dos veces campeones de la LNB juegan un séptimo partido de una final en su casa. En el pasado torneo se impusieron a los Cañeros del Este con marcador de 101-91. “Es una situación similar a la del año pasado”, recordó el dirigente de la escuadra de Santiago, Carlos González, quien en 2015 condujo a ese combinado a su segundo título en fila y cuarto en sentido general, incluida la etapa de la Liga Dominicana de Baloncesto (Lidoba). “Eso nos da un poco más de confianza, pero sabemos que no será un juego fácil, ellos no van a regalar nada”, agregó.



Los Leones vienen de ganar el pasado domingo en San Carlos un sexto encuentro en el que varias veces estuvieron por debajo de los cibaeños.



“Considero que lo más importante para nosotros es tratar de disminuir las bolas perdidas y no permitir tantos rebotes ofensivos, porque cada vez que cometemos errores ellos ejecutan”, apuntó David Díaz, director técnico de la tropa de Santo Domingo.