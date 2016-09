Correo de los lectores

Un muro en la frontera



Señor director: A propósito del artículo de Leila Mejía titulado “Retomar la propuesta de un muro”, creo que el pueblo dominicano está de acuerdo con el muro, lo que sucede es que los políticos están comprometidos con intereses internacionales. Si se construye un muro, veremos como desaparece la desforestación de nuestros bosques, ya que los haitianos no cruzarán de este lado a hacer carbón para llevar a Haití.



Veremos como desaparece el robo de reses en la frontera.



Veremos como los deportados no regresarían al día siguiente.



Veremos como desaparece el tráfico humano y de sustancias prohibidas.

Entre muchos otros beneficios más.



Pero lamentablemente, los políticos dominicanos quieren complacer los intereses de potencias. Gracias a eso el problema se resolverá con una guerra cuando Haití entero esté en nuestro territorio.

José Gómez

Ciudadano



Inglés en las escuelas



Señor director: La ADP ha señalado los problemas que hay con la tanda extendida. Bueno, hay muchas cosas que corregir en nuestro sistema educativo. Una de ellas es dar prioridad a aquellos que nos puedan ayudar a dar el salto a la internacionalización. Estoy hablando de crear bases mejores para que nuestros estudiantes aprendan a hablar inglés. Programas/propuestas como Bachilleres Productivos ha dado muestra que trabajan por objetivos claros. No veo uno mejor que ese. Entonces, al ministro Andrés Navarro que se case con la gloria al aprobar este programa.

José M. Soriano

Ciudadano



Leyes y diálogo con el CMD



Señor director: Pero cuál es la confusión con el tema de las leyes y el Colegio Médico, porque yo no la veo. El artículo 42 lo que hace es dejar en manos del administrador decidir la conveniencia si el horario se cumple por la mañana, tarde o noche. Pero las 30 horas semanales son obligatorias. El problema es que los médicos quieren mejoría de sueldos, trabajar dos horas diarias y que los pacientes sigan cogiendo la pela de siempre. Y eso tiene que acabar. Si quieren dinero, que trabajen como cualquier empleado público.

Carlos Manuel Hernández

Ciudadano



La objeción de PC



Señor director: Participación Ciudadana objeta que siga el actual presidente de la JCE, pero también debería exigir que ningún aspirante esté ligado directa o indirectamente a organismos extranjeros. Es decir, que sólo serán elegibles los ajenos a partidos o instituciones extranjeras.

José Peláez

Ciudadano