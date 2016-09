Andrés Navarro viste de uniforme al recorrer escuelas

Cual si fuera un estudiante más, ataviado con camisa azul y pantalón caqui, el ministro de Educación viene realizando una serie de visitas a los centros escolares, donde conversa con maestros e inclusive comparte el almuerzo con los alumnos, para conocer de primera mano los problemas del sector. En un gesto de humildad, el propio Andrés Navarro, reconoció la semana pasada ante representantes de la sociedad civil, la empresa privada y organismos internacionales, durante la presentación del informe semestral que elabora la Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad (IDEC), que no es un experto en pedagogía, pero que está consciente de la importancia de la educación como pilar de desarrollo del país.



“Ahora estoy en un proceso de aprendizaje. Ahora mismo yo soy el estudiante que está escuchando, que está conociendo este enorme universo de la educación en la República Dominicana, complejo por demás, pero lleno de potencialidades”, dijo el profesional de la arquitectura en el Salón Aida Cartagena Portalatín de la Biblioteca Nacional.



En ese escenario, el funcionario dijo que ha fijado para el 8 de octubre la conclusión del proceso de inducción para conocer las intríngulis del Ministerio para comenzar a realizar los ajustes que ayuden a consolidar institucionalmente la “Revolución Educativa”.



Recorrido en Monte Plata



El pasado martes, en una visita a la provincia de Monte Plata, Navarro recorrió sus distintas escuelas básicas, liceos y politécnicos para constatar sus principales necesidades, incluyendo las condiciones estructurales y las inquietudes de los directores, profesores y representantes de las comunidades visitadas.

“He estado en esta comunidad para conocer todo lo que está pasando en la realidad de los planteles, para que no me cuenten. Vengo a esta escuela para observar las situaciones, ver lo que está funcionando y lo que no funciona, para tomar las medidas que conduzcan a mejorar”, dijo Navarro, tras participar de una reunión de padres y profesores de la Escuela Básica Don Juan, del distrito municipal Don Juan.



El ministro de Educación dijo que tiene la encomienda del presidente Danilo Medina de desarrollar una gestión basada en el diálogo directo con profesores y estudiantes, “y el hecho de poder estar en esta reunión con los padres de los alumnos, representa para mí una extraordinaria y grata oportunidad para escuchar las inquietudes de la comunidad”.

ADP valora la actitud abierta del funcionario

El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo ha visto con buenos ojos la actitud abierta y dialogante con que llegó el nuevo ministro, quien a solo trece días de nombrado en el cargo, acudió personalmente a la sede de la ADP para escuchar las demandas de los profesores. Allí, sus dirigentes le plantearon las necesidades del magisterio y acordaron una serie de encuentros en todo el país para realizar un diagnóstico con el estado de la educación.