CMD declara en emergencia el hospital Calventi

Miembros del Colegio Médico Dominicano (CMD) denunciaron ayer que el hospital Vinicio Calventi de Los Alcarrizos se encuentra en estado de emergencia ante la falta de insumos y medicamentos esenciales, así como el deterioro de sus áreas quirúrgicas. El doctor Luis Lorenzo solicitó al presidente Danilo Medina y a la ministra de Salud Pública, Altagracia Guzmán Marcelino, la destitución del actual director del centro, Marcelo Puello, y la conformación de un consejo de médicos internos para que dirija ese hospital de autogestión, bajo la rectoría del Ministerio de Salud.



Denunció que la crisis financiera se debe a una deuda por casi RD$322 millones, que continúa aumentando pese a la facturación de servicios con las ARS y recibir una subvención de RD$23 millones mensuales.



De su lado, el doctor Francisco Pichardo resaltó que ese centro no está en capacidad de responder ante la eventual entrada del virus mayaro al país, pues en su laboratorio no se puede hacer ni siquiera un hemograma.



Niega hospital esté en emergencia



Al responder las denuncias del CMD, el doctor Marcelo Puello reconoció la existencia de una deuda “bastante importante”, la que dijo, se maneja con la productividad económica del hospital, así como precariedades en el suministro de insumos, y área de laboratorio.



No obstante, afirmó que la situación no amerita la intervención de ese hospital como pidieron sus colegas, tras revelar que la próxima semana llegará el equipamiento necesario de los quirófanos.



Asimismo aspira que sea aumentada la subvención que recibe el centro, de RD$23 a RD$35 millones.