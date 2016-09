Monseñor Freddy Bretón condena protestas

Santiago. El arzobispo de la arquidiócesis de Santiago, monseñor Freddy Bretón, condenó las protestas escenificadas en diferentes puntos del Cibao y abogó porque desaparezca la cultura de violencia. “Es una cultura de violencia que no me gusta, así no debería ser, la ciudadanía tiene derecho a exigir de la mejor forma, como no, y las autoridades en la medida de lo posible complacer las peticiones de esa población, de eso se trata, me parece que eso contribuye a la paz grandemente”, expresó el arzobispo durante el desarrollo de la actividad “En paz se vive mejor”, realizada por el Despacho de la Primera Dama en conjunto con el arzobispado y la alcaldía de esta ciudad, en la explanada al Monumento a los Héroes de la Restauración en ocasión del Día Mundial de la Paz.



El arzobispo dijo que las protestas para reclamar obras a veces son casi una costumbre, que en lo personal le da pena porque hay una cultura de violencia, citando como ejemplo que supo hasta de ingenieros que buscaban grupos populares para que hicieran huelga y entonces el Gobierno les desembolsara dinero para las obras.



En tanto que el alcalde Abel Martínez expresó que todos tenemos derecho a vivir en paz, a vivir en orden, resaltando que “hoy nos encontramos en este lugar tan simbólico, el Monumento a los Héroes de la Restauración”, recordando a esos héroes que fueron a la guerra para ofrecernos una nación de paz.



Francisco García Betancourt, coordinador del programa Comunidades Inteligentes, en representación de la primera dama Cándida Montilla de Medina, exhortó a los promotores de la paz a mantener su norte de promover, incentivar y formar a la gente en la divulgación y consolidación de ese estilo de vida y en preservación de la seguridad ciudadana. Consideró muy propicio el lema de este año “En paz se vive mejor”, porque induce a fomentar acciones que conllevan a la armonía.