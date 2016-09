David Ortiz le dice que no también al Clásico Mundial

NUEVA YORK (AP) — David Ortiz lo reiteró: este año será su último en las Grandes Ligas. Y tampoco insistan con la posibilidad de que participe por la República Dominicana en el próximo Clásico Mundial de béisbol.

"Me gustaría representar a mi país, pero estoy en un momento en que todos los días debo sacrificarme muchísimo para poder estar en condiciones de jugar", afirmó el astro de los Medias Rojas de Boston. "Les puedo decir que mi cuerpo está feliz de que esto se acaba. Mi cuerpo está contando los días para que me retire".

Ortiz habló el martes previo al inicio de su última serie en la casa de los Yanquis de Nueva York.

"Es muy difícil jugar la pelota cuando tienes 40 años. No puedo mentirles, es durísimo, especialmente cuando te fijas a tu alrededor y todo el mundo tiene 20 años. Puedes ser su papá. Y el béisbol es un deporte que se juega a una gran velocidad", destacó Ortiz.

El bateador designado inició la jornada con un promedio al bate de .321, 37 jonrones y 124 carreras impulsadas. También lidera las mayores en dobles (48), slugging (.632) y OPS (.1.039).

Luego de quedar últimos en el Este de la Liga Americana en los últimos dos años, sus Medias Rojas acarician el título de la división. Ortiz ambiciona conquistar su cuarto campeonato de la Serie Mundial con Boston tras los logrados en 2004, 2007 y 2013.

"David quería despedirse por la puerta grande y el equipo se propuso despedirlo por la puerta grande. Creo que hemos hecho un magnífico trabajo", resaltó el manager de los Medias Rojas John Farrell.

La colosal temporada que ha tenido Ortiz — con récords ofensivos para jugadores mayores de 40 años— hacer suponer que el quisqueyano debería plantearse la idea de seguir activo.

"A menudo te preguntas sobre el por qué se está retirando", comentó el manager Joe Girardi. "Con el increíble año que está teniendo, yo me lo pensaría en volver a jugar. Pero yo le estimularía a que se retire".

Ortiz anunció su decisión el pasado 18 de noviembre, cuando cumplió los 40 años.

Y no hay marcha atrás. Ni siquiera la idea de competir en el Clásico altera sus planes, por más que los dominicanos sean los defensores del título. Ortiz compitió en las ediciones de 2006 y 2009, pero se ausentó cuando su equipo se coronó por primera vez en 2013.

"Lo que la gente no entiende es que en el Clásico, para ser exitosos, para poder repetir lo que hicimos en el anterior hay que estar activo", comentó Ortiz. "No solo es cosa de presentarse a la caja de bateo y que todo se resuelve con tu gran nombre. Yo he jugado en el Clásico antes y no fue fácil".

En sus dos intervenciones, Ortiz bateó para .179 (5 hits en 28 turnos), con tres jonrones y seis impulsadas.

"Hay que llegar en forma", dijo Ortiz. "Cuando no has visto suficientes lanzamientos, el resultado no es el que queremos. Pero creo que tenemos buenos jugadores jóvenes que son jugadores buenos y si puedo colaborar con la República Dominicana desde el otro lado, lo voy a hacer".