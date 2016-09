Le dan golpiza a abogado defensor de los haitianos y de Juliana Deguis

El abogado y activista defensor de los derechos de los haitianos, Geraldo Rincón, denunció este martes que fue brutalmente golpeado por dos hombres por su labor en defensa de esos extranjeros.

Rincón, abogado defensor de Juliana Deguis, relató que abordó un autobús de pasajeros de la ruta hacia San Isidro y que un desconocido se le acercó, luego comenzó a vociferar que los haitianos son la nacionalidad más mala del mundo y lo enfrentó.

Dijo que el conductor del vehículo también participó en la golpiza. Los acusados no fueron identificados.

“Esa contusión (en el labio) me la hizo uno de ellos y luego esa herida (en la cabeza) me la hizo con un pedazo de block. Puedo informar además que tengo varios hematomas en el cuerpo. También me dieron pedradas, me pisaron y me escupieron. Luego que se produjo eso yo intenté levantarme y me agarraron de nuevo y yo con un lapicero hiero al que estaba hostigándome desde el principio”, sostuvo.

Rincón explicó que desde que se dedicó a defender descendientes haitianos ha sido perseguido constantemente.