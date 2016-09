Incautan motores de alto cilindraje, armas y pertrechos militares

El Ministerio de Defensa informó este martes que se incautó de cinco motocicletas de alto cilindraje, armas de fuego y varios pertrechos militares, en un operativo realizado por la Dirección de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (J2), en el municipio Bonao, provincia Monseñor Nouel.

Las acciones fueron ejecutadas junto a miembros del Ministerio Publico en la calle Ruiseñor, No. 15 esquina Las Palmas, provincia Monseñor Nouel, en la residencia de Josué Joel Pujols Vásquez, donde se incautó lo siguiente:

Una motocicleta marca Honda 2009, color amarillo, chasis No. jh2pc40419k200068, otra marca Yamaha F2, color azul, chasis No. jyarn33esga010220, la siguiente marca Yamaha r1, color negro, chasis No.jyarn23e2da015199, una marca Enduro 690, color negro con mamey, chasis No. VBKLET404FM775332, otra marca ktm 450(sxf) color negro con blanco chasis No. vbkmxp43xdm319882, indica una nota de prensa del ministerio.

Agregó que también se ocupó una escopeta marca Model, Cal.12, No.MV31902U, un cañón para escopeta, dos correas, una piernera para pistola, cinco pantalones de camuflaje, dos chaquetas de camuflaje y dos franelas, una de camuflaje y una de color negro con siglas de la Policía Nacional.

Las autoridades activan la localización de Pujols Vázquez, propietario de la residencia donde se realizó el operativo.

El Ministro de Defensa, teniente general, Ruben D. Paulino Sem, declaró que según investigaciones realizadas por la Dirección de Inteligencia J-2, los equipos incautados forman parte de una red internacional para el envío de vehículos ilegales dando entrada al país de manera libre de impuestos.