Panamá pide formalmente a EEUU extradición del expresidente Martinelli

PANAMA— Panamá solicitó formalmente a Estados Unidos la extradición del expresidente Ricardo Martinelli para que enfrente a la justicia en un caso de supuestas escuchas telefónicas ilegales a opositores políticos.

Una alta fuente del gobierno del presidente Juan Carlos Varela, que pidió no ser identificada porque no estaba autorizada para hablar públicamente del tema, dijo a The Associated Press que el trámite se completó el lunes por la tarde.

La versión no fue confirmada de inmediato por la embajada estadounidense en Panamá ante una consulta telefónica de la AP.

El portavoz de Martinelli en Panamá, Luis Eduardo Camacho, dijo en su cuenta de Twitter que se trata de una medida al margen de la ley.

Martinelli, de 64 años, enfrenta desde el año pasado una solicitud de detención preventiva de la Corte Suprema de Justicia para que encare un proceso por denuncias de espionaje telefónico a más de un centenar de personas, entre opositores políticos, empresarios, periodistas y dirigentes sindicales.

Además de las presuntas escuchas ilegales, el exmandatario derechista está acusado de la supuesta adquisición de aparatos de espionaje por más de 13 millones de dólares con fondos de empresarios ligados a contratos con su administración y de un programa de ayuda nacional. Los aparatos están desaparecidos.

Martinelli, quien gobernó entre 2009 y 2014, se encuentra fuera del país desde fines de enero de 2015. Actualmente estaría residiendo en Miami.

El magnate de los supermercados niega que haya espiado a sus opositores y argumenta que esas denuncias, así como otras por presuntos actos de corrupción, son parte de una persecución política del gobierno de Varela.