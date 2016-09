Alou pide jugadores viajen en el autobús

Alrededor de una docena de peloteros dominicanos han perdido la vida en las carreteras del país. Algunos por conducir a exceso de velocidad y no utilizar el cinturón de seguridad. Lamentablemente todos tenían algo en común: no viajaban en el autobús de sus equipos. Moisés Alou no quiere que esa historia se repita, por lo que le hace un llamado, no solo a los jugadores de los Leones del Escogido, novena en la que ocupa el cargo de gerente general, sino a los demás conjuntos que componen la Liga Dominicana de Béisbol.



“La cosa no está fácil en el país. Esto no es una percepción, es una realidad. Ellos son hombres, no me gusta obligarlos a que hagan una cosa cuando en realidad no está bien. Sí les pido que anden en el autobús porque vamos más seguro y además andamos todos juntos”, señaló Moisés.



Sostuvo que cuando se viaja en autobús los riesgos son menores, contrario a tomar carretera en vehículos propios, muchas veces de alto cilindraje y sin acompañantes. Alou no solo mencionó los accidentes de tránsito, también habló de la inseguridad que se vive en el país, algo que se expande hasta las principales vías. “A los jugadores que tienen sus vehículos y que les gusta irse en ellos para llegar a la hora que quieran e irse a la hora que también quieran que lo piensen bien. Aunque se vayan en caravana, no es lo mismo. Yo dejé de jugar invierno en la temporada de 1996 con las Águilas Cibaeñas por miedo a la carretera, en especial de noche cuando terminaban un encuentro”, expresó Alou, quien ha conquistado cuatro coronas en siete temporadas invernal como gerente general de los Leones del Escogido.



Entre los peloteros que han perdido la vida en accidentes de tránsito se encuentran José Oliva (La Liguita), Ramón Lora, William Suero, Rufino Linares, Andy Araujo, Andújar Cedeño, José Uribe, Oscar Taveras, entre otros.

Los Toros darán hoy apertura a sus prácticas

Los Toros del Este abrirán hoy, a partir de las 10:00 de la mañana, sus entrenamientos de preparación con miras al próximo torneo invernal 2016-2017. Las prácticas se desarrollarán en las instalaciones del estadio Francisco Micheli, de La Romana. Las prácticas del conjunto romanense serán comandadas interinamente por el veterano coach Arturo deFreites.