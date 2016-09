Campos de Moya elogia gestión del Presidente

El presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Campos de Moya, elogió al presidente Danilo Medina diciendo que adecentó la nación en su pasada gestión y que la oposición perdió porque no hizo un buen trabajo. El empresario reconoció el triunfo del mandatario en los comicios realizados en mayo y dijo que “las elecciones fueron buenas, el presidente ganó con un buen margen y merece la presidencia”.



Dijo, además que la oposición perdió las elecciones porque “no hicieron un buen trabajo, se basaron en una campaña negativa y no ofrecieron nada positivo al país”.



Asimismo, expresó que el empresariado se siente satisfecho con la escogencia del gabinete presidencial para este cuatrienio.



“El Presidente fue acertado en el nombramiento de Magín Díaz al frente de la Dirección General de Impuestos Internos,(DGII), así como Fernando Fernández en Aduanas, así como de la rectificación de algunos funcionarios que han hecho un buen trabajo, como Ángel Estévez en el Ministerio de Agricultura”, dijo De Moya, durante el desayuno empresarial de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), donde fue el orador especial.



La ANJE realizó ayer el desayuno “Navegando en las aguas del Sector Empresarial: Visión y Experiencias”, como cierre de gestión de la Junta Directiva que culmina su periodo en octubre 2015 – octubre 2016.



Extensión de plazo



En otro tema, de Moya expresó desacuerdo en que se extienda el plazo de seis meses que otorgó la DGII para las empresas que no se han adecuado a la Ley 479-08 de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada.



“Las empresas que son miembros de la AIRD están formalizadas y las empresas que no pagan impuestos deberían cerrarlas”, sostuvo.