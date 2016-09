Félix Sánchez fue el máximo homenajeado en la Gala Olímpica

En una noche, donde la emotividad hizo acto de presencia, el Comité Olímpico Dominicano (COD) celebró, en el marco de su 70 aniversario, su “Gala Olímpica”, donde Félix Sánchez fue reconocido por sus grandes logros obtenidos en el atletismo en certámenes internacionales. Con lágrimas en sus ojos, Sánchez agradeció la distinción y resaltó que durante casi 18 años dedicó su vida para poner en alto los colores de la bandera nacional. “Fue una carrera muy exitosa que tuve, pero con todo ese éxito también vinieron tiempos difíciles.

Son esos tiempos que me inspiraron a ser un ejemplo, no solo para mi familia, sino para los demás atletas que han luchado contra diferentes cosas, dudas y lesiones”, dijo Sánchez.



El medallista de oro en los 400 metros con vallas de Atenas 2004 y Londres 2012, destacó que para aquella primera medalla estaba seguro de que la lograría, pero que la segunda fue a base de sacrificios y superación de momentos amargos.



“Pensé hasta en retirarme antes de la segunda medalla. Dios sabe cómo hace las cosas. Nunca en mi vida podía imaginar que para yo ganar la segunda tenía que perder a mi abuela. Fue ella quien me inspiró para volver otra vez al podio y escuchar frente al mundo entero nuestro bello himno nacional”, comentó Sánchez, ganador también de las medallas de oro en los campeonatos mundiales de Edmonton, Canadá, en 2001, y París 2003. Previo a sus palabras, Luguelin Santos y Gabriel Mercedes reconocieron las cualidades de Sánchez, así como ser una figura inspiradora para todos los atletas, sin importar la disciplina a la que pertenezca.



“Esta noche despedimos un gran campeón y una figura de gran inspiración para todos los atletas. Gracias Félix. Te agradeceremos siempre por darnos todo”, expresó Santos. Durante el acto, celebrado en el Salón La Fiesta del Hotel Jaragua, el Comité Olímpico Dominicano, que preside Luis Mejía Oviedo, también hizo un reconocimiento al expresidente de la Federación Dominicana de Boxeo, Bienvenido Solano, por sus aportes a esta disciplina como dirigente deportivo.



“Hay momentos que nunca se olvidan y este es uno de esos. Recibir este reconocimiento de un organismo con tanta credibilidad y prestigio como el COD, me hace sentir más que orgulloso, agradezco al COD por este gesto”, dijo un emocionado Solano, quien recibió un anillo de manos de José Joaquín Puello, presidente ad vitam del COD, Luis Mejía y los miembros del Comité Ejecutivo.



Durante el acto, Mejía ofreció un informe detallado de los grandes momentos del deporte dominicano desde la fundación del COD en 1946 , incluyendo su participación en los más renombrados eventos internacionales, tanto Juegos Olímpicos, como Campeonatos Mundiales, Juegos Panamericanos y los Centroamericanos y del Caribe.



“Fruto de esos resultados, el deporte de la República Dominicana ahora es respetado en cada escenario, cuando antes era vapuleado y dependía de la suerte en los sorteos técnicos”, indicó Mejía.



Desarrollo



El ceremonial inició con la entrada de seis bailarines portando la bandera dominicana al ritmo de un candente merengue interpretado por la artista Maridalia Hernández, lo que sirvió como antesala para que un grupo de abanderados y jefes de misión de las distintas delegaciones dominicanas desde 1955 subieran al escenario para unirse a la celebración denominada “Orgullo, Patria y Bandera”. Yancen Pujols sirvió de maestro de ceremonia.



Desde el 1955, cuando la República Dominicana asistió a los Juegos Panamericanos de México, fueron homenajeados hasta el 2016, tanto los abanderados como jefes de Misión de Juegos Centroamericanos, Panamericanos, Olímpicos y Paralímpicos, en la noche de la Gala Olímpica, dedicada a los 70 años de la fundación del COD. También fue reconocido un grupo de atletas que obtuvieron grandes conquistas en certámenes internacionales, entre estos el fenecido Pedro Julio Nolasco, Félix Díaz, Gabriel Mercedes, Luguelin Santos, el equipo dominicano que ganó el Clásico Mundial de Béisbol de 2013 y la selección mayor de voleibol femenino, entre otros.