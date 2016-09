Hillary apela a mujeres y jóvenes; Donald a seguidores

WASHINGTON (AP) — Hillary Clinton trató el miércoles de aprovechar su desempeño en el debate, que fue ampliamente elogiado, para ganar más apoyo de mujeres, jóvenes y otros grupos clave de votantes, mientras que su rival republicano Donald Trump estuvo enfocado en sus seguidores incondicionales que este año han llenado los recintos de sus mítines.

Dos días después de su primer debate contra Trump, Clinton trataba de sacarle jugo a los aspectos más polémicos de la actuación de Trump. La exsecretaria de Estado envió al exsenador de Virginia John Warner, un republicano, a acusar a Trump de faltar el respeto a los militares, mientras que el presidente Barack Obama criticó la manera de tratar a las mujeres y las prácticas de negocios del magnate.

Obama dijo al programa radial de Steve Harvey, popular entre los afroestadounidenses, que su propio legado estaba en juego en esta elección. Agregó que a Clinton no se le daba suficiente crédito, posiblemente porque es mujer, y dijo que a Trump solo le interesaba su persona y que lo habría demostrado en el debate al aparentemente reconocer que no había pagado impuestos algunos años y que no había pagado a gente que trabajó para él.

La primera dama Michelle Obama arremetió contra Trump por tratar de socavar la presidencia de su esposo durante años al cuestionar su lugar de nacimiento y después tratar de terminar el tema metiéndolo "debajo de la alfombra". Al calificar a Trump como "errático", trató de frustrar cualquier intento del candidato republicano de mejorar su imagen en las últimas semanas de la campaña.

"Créanme, un candidato no va a cambiar de pronto" una vez que asuma la presidencia, dijo Michelle Obama durante un mitin para Clinton en Pennsylvania.

"No se está entrenando a un aprendiz", dijo en referencia al programa de realidad simulada "The Apprentice", protagonizada por Trump.

El candidato republicano, quien al día siguiente del debate pareció ponerse a la defensiva sobre su desempeño, estaba trabajando para darle la vuelta a la tortilla. Siguió alegando que había ganado el debate y alardeó que su campaña dice que los republicanos recaudaron unos 18 millones de dólares al día siguiente del primer debate de los nominados.

"Me encanta el debate. Me encanta el proceso. Hay algo muy bonito en el proceso", dijo Trump, quien durante varios meses estuvo insistiendo que el proceso estaba arreglado en su contra.

