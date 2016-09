Mujer asesinada fue llevada engañada por su expareja

Santiago. Una llamada para entregar el dinero del pago del alquiler de la casa, sirvió para seducir a Roxana del Carmen Inoa Germosén a ir al lugar que le esperaba su verdugo y recibir una muerte brutal. No se conformó con quitarle la vida, sino que mutiló su cuerpo. En la vida sentimental de la pareja había un historial de violencia, pues hace solo tres meses que Jorge Reyes Uceta, de 40, raptó a los tres hijo, dos de ellos procreados con Inoa Germosén, de 29 años. Por este hecho por las constantes agresiones fue apresado, pero liberado a los pocos días. En medio del dolor y reclamo de justicia, los familiares de la víctima culpan a una persona a la que no identifican, de mediar para que pusieran en libertad al matador.



Inoa Germosén, quien laboraba como doméstica, residía en una vivienda alquilada junto a sus hijos y llevaba tres meses sin trabajar. Por la casucha pagaba mil 300 pesos, pero debía tres meses y fue ahí cuando su verdugo la engatusó mediante una llamada para informarle que tenía el dinero.



“Hace varios meses este hombre le dio una golpiza a mi hermana, la arrastró y le ocasionó varias heridas y eso ocasionó que ella se querellara contra él, pero no sabemos quién hizo gestiones para que saliera”, apunta Joselín Inoa, hermana de la víctima.



Las dificultades para colocar la cabeza al cuerpo impidieron que los restos fueran velados a tempranas horas de la mañana del martes en la casa 12 del barrio Maizal del sector Yagüita de Pastor, al sur de Santiago.



Ana María Germoso, madre de la dama, solo espera que las autoridades hagan ahora la justicia que no impartieron y que no impidió que el agresor materializara sus constantes intentos de matar a su hija. También sus hermanos llaman a que sea aplicada la pena máxima contra el verdugo de su pariente. Los familiares tenían previsto sepultarla en la tarde del martes en el cementerio de la comunidad Las Charcas.