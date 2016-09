Onda tiene un 90% de convertirse en ciclón

28/09/2016 12:00 AM - Sandra Guzmán

La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) vigila una onda tropical que posee un 90% de convertirse en ciclón tropical durante las próximas 48 horas. En su informe, colgado en su página web, la oficina de pronóstico dijo que, en ese sentido, da seguimiento a la evolución, desarrollo y desplazamiento del fenómeno, que hasta el momento se localiza a unos 405 kilómetros al este/sureste de las islas de Barlovento, en las Antillas Mayores, “moviéndose rápidamente hacia el oeste a unos 28 kilómetros por horas”.



De igual modo, la Onamet dijo que las condiciones del tiempo del país estarán regidas por la incidencia de una vaguada y otra onda tropical, que se encuentra en el Canal del Viento, pero aclaró que está saliendo del área de pronóstico de República Dominicana, no obstante, señaló que sus condiciones incidirán en la ocurrencia de chubascos dispersos con aisladas tronadas en la noche.



Estas condiciones estarán dadas principalmente sobre las provincias Monte Plata, Hato Mayor, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, San Juan, Elías Piña, Dajabón, Santiago Rodríguez y Valverde.



Para este miércoles, indicó que las precipitaciones serán de menor intensidad y frecuencia, en las mayoría de las provincias, “debido a la incursión de una masa de aire con menos contenido de humedad aunque la vaguada permanezca sobre el país, no obstante, debido a los efectos locales de convección y orografía podrían originarse chubascos aislados hacia las regiones noreste, sureste y la cordillera Central”.



Agregó que las temperaturas continuarán calurosas, debido al viento del este/sureste, por lo que mantiene la recomendación de ingerir suficientes líquidos, vestir ropas ligeras (preferiblemente de colores claros) y no exponerse directamente a los rayos solares desde las 10:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.