Ortiz agradece a fans de Yankees por ‘convertirme en lo que soy’

David Ortiz le agradeció a los fanáticos de los Yankees de Nueva York, diciendo que ellos “lograron sacar lo mejor de mí” e incluso reconociendo “un poco de amor” por ellos mientras se prepara para su serie final en el Yankee Stadium. Pero el toletero de los Medias Rojas además ofreció una clara advertencia - él va a seguir intentando “enviar la pelota hasta las vías del tren”, en referencia a la estación del tren subterráneo ubicado en las afueras del estadio. Ortiz hizo ayer una reflexión sobre su rol en la caliente rivalidad entre los Medias Rojas y los Yankees en una carta abierta publicada en el portal Players’ Tribune, diciendo que la intensidad de sus partidos logró sacar lo mejor de él y que “había nacido para jugar en contra de los Yankees”.



“Nuestra rivalidad con los Yankees me hizo convertirme en quien soy”, escribió Ortiz. “La intensidad de nuestra competencia es lo que más voy a extrañar cuando se termine todo para mí. Me puedo levantar en la mañana y mi cuerpo se podría sentir como mi..., pero tan pronto se detiene ese autobús a la entrada del Yankee Stadium y veo la cerca blanca en los pisos superiores, me siento como nuevo”.



Ortiz, batea .321 con 37 jonrones y 124 impulsadas en esta temporada, la que ha dicho que será su última en las mayores. “Ahora me toma mucho tiempo preparar mi cuerpo para estos partidos”, escribió. “Pero sí les garantizo una cosa. Cuando nuestro autobús llegue al Yankee Stadium hoy, yo voy a estar listo”.



Su éxito en el Bronx, donde ha conectado 31 jonrones en 114 partidos en temporada regular, ha atraído la ira de los fanáticos de los Yankees, quienes rutinariamente abuchean al toletero dominicano. Además profesó su apreciación por la rivalidad en varias ocasiones, escribiendo que “la intensidad no es la misma ante otro equipo”. “Los Medias Rojas me dejan ser lo que quiero ser”, escribió Ortiz. “¿Ven mi barba? Los Yankees no me dejarían tener esta barba. Yo me afeito dos veces al día. Pero esto va más allá de eso. Los Medias Rojas me dejan decir lo que siento. Me dejan ser como yo soy. Si yo fuera un Yankee, yo sería como mi hermano, (Derek Jeter).