Seis ministros tienen RD$256.7 MM en bienes

28/09/2016 12:00 AM - Natalí Faxas

Seis ministros del Gobierno tienen un patrimonio acumulado de RD$256 millones 749,281, según consta en las declaraciones juradas de bienes que presentaron a la Cámara de Cuentas recientemente. Pero de esa cantidad, solo el ministro de Agricultura, Ángel Estévez Bourdierd, tiene un patrimonio de RD$162 millones 118,707, declarado el 14 de septiembre pasado. Estévez tiene 10 propiedades, entre parcelas, solares, un edificio en La Vega y otros inmuebles más que en total asciende a RD$73,845,935 y que incluye una residencia adquirida en 2007 en La Vega, de RD$41,949,705. Cuenta con una producción de arroz valorada en 12,279,698 y entre inversiones y acciones alcanza los RD$63,102,146. En su declaración también tiene una deuda pendiente de RD$1,747,574 millones.



Le sigue en patrimonio el ministro de Turismo, Francisco Javier García, con RD$35 millones, 404,236 declarados el pasado 15 de septiembre. No tiene vehículo ni muebles declarados, pero en inmuebles es que acumula RD$31 millones 247,000, con tres apartamentos, una parcela y ocho solares, uno de los cuales está en El Millón y su valor es de RD$11 millones. Además tiene una deuda pendiente de RD$4,478,281.



El ministro de Trabajo, José Ramón Fadul, presentó el pasado 16 de septiembre un patrimonio valorado en RD$24 millones 759,302. Fadul es el único funcionario en la lista de seis que tiene armas declaradas: dos revólveres, una escopeta, un rifle y una pistola que valen en total RD$240,000. Solo la pistola cuesta RD$100,000. También tiene dos apartamentos y tres residencias valoradas todas en RD$14,100,000. De estos inmuebles, tres ubicadas en Santiago, uno en el Distrito Nacional y otro en San Cristóbal, en solo dos figura Fadul como propietario, el resto está compartido entre el ministro y su esposa Maritza Lantigua. En esta declaración también figura a nombre de Lantigua una inversión de RD$6 millones.



El actual ministro de Medio Ambiente declaró el pasado 13 de septiembre un patrimonio de RD$ 19 millones 105,820. Tiene un apartamento valorado en RD$6 millones, una residencia de RD$4 millones y dos parcelas valoradas en RD$2,035,000. Entre sus bienes más valorados también figura una inversión en bolsa de RD$1,960,000, en el que figura con su esposa María Burgos y una inversión de RD$3 millones en Domínguez Brito & Asociados.



Yanet Camilo tiene un patrimonio de RD$15 millones 361,216. Cuenta con dos apartamentos, uno de RD$2,200,000 y otro de RD$5,500,000, y un solar de RD$700,000. Es la única que tiene ganado por un valor en RD$4,865,000. Sus demás bienes se distribuyen en una yipeta de RD$920,000, ahorros y muebles.

Ventura Camejo no tiene nada



El ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, presentó su declaración jurada de vienes el pasado 29 de agosto. En el documento solamente tiene inscrito sus datos personales y como ingreso su salario de RD$275,000, de los cuales le salen neto RD$210,269. Después, en la copia presentada a la Cámara de Cuentas no figura ni inmuebles ni muebles, ni cuentas, ni inversión. En el documento, el funcionario no tiene patrimonio alguno.

Patrimonio

Ángel Estévez. RD$162,118,707

Francisco Javier García. RD$35, 404,236

José Ramón Fadul. RD$24,759,302

Francisco Domínguez Brito. RD$19 105,820

Yanet Camilo. RD$15,361,216



En estas sumas no se incluyen los ingresos y gastos mensuales, ni pólizas de seguros.