Diputado niega que trafique con armas

El diputado reformista por San Pedro de Macorís, Néstor Muñoz, se desvinculó de la acusación de tráfico de armas ilegal por la cual está siendo investigado a través del Ministerio Público. Al tomar la palabra en el hemiciclo, Muñoz dijo que no tiene absolutamente nada que ver con el caso, y que está dispuesto a ponerse a disposición de la justicia.



El legislador indicó que recibe con beneplácito la decisión del procurador Jean Alain Rodríguez de investigar, porque está seguro de su inocencia.



Informó que nunca ha visitado el estado de la Florida, y que nunca ha comprado armas en Estados Unidos, y que tiene cerca de un año que no sale del país, por lo que no teme a ningún proceso judicial sobre las referidas armas.



“Es imposible que yo comprara armas en Estados Unidos, consolidara la carga, firmara el manifiesto de envío desde allá, cuando en la fecha que ocurrió el hecho yo estaba en la República Dominicana, como podrían verificar las autoridades de Migración”, explicó.



El pasado 14 de septiembre, oficiales de inteligencia de la Dirección General de Aduanas (DGA) detectaron un cargamento de fusiles de asalto, municiones, percutores y cargadores, así como una escopeta calibre 22, en el Puerto Haina Oriental. Entre los fusiles incautados hay un AR 15 con su kit de reparación, un M-4 y un M-16, así como un fusil automático liviano.



Lucía Medina



La presidenta de la Cámara Baja, Lucía Medina Sánchez, explicó que conforme a la Constitución y al reglamento, el Pleno no ha recibido ninguna solicitud, ni información formal del caso por parte de un organismo judicial, por lo que no pueden iniciar un proceso hasta tanto no sea notificado por una autoridad.

Dijo estarán dispuestos a colaborar con las autoridades.

Designan juez especial para el caso

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, designó al magistrado Juan Hirohito Reyes Cruz como juez de la Instrucción Especial, para el proceso penal seguido al diputado Néstor Muñoz Rosado por tráfico de armas. La solicitud fue hecha por el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, a través de dos procuradores adjuntos.