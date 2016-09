Gobierno se reúne para adoptar plan ante amenaza de Matthew

El Comité Nacional de Emergencias se reunió este jueves con el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, a fin del ver el plan que implementarán ante la amenaza de la tormenta tropical Matthew.

La directora de la Oficina Nacional de Meteorología-Onamet, Gloria Ceballos, informó que en el transcurso del día se espera que la tormenta se convierta en huracán categoría Uno.

Ceballos advirtió que aunque el centro de la tormenta no estará tan cerca de “nuestras costas” no se puede decir que no representa ningún peligro, porque se trata de un fenómeno dinámico.

En tanto que el general Rafael De Luna Pichirilo, director de la Defensa Civil, llamó a los alcaldes a realizar una limpieza de las cañadas, a fin de que estas funcionen correctamente para evitar su desborde.

El director de los Comedores Económicos, Nicolás Calderón, dijo que se han instalado unas seis cocinas en la zona sur del país para enfrentar cualquier eventualidad por la tormenta.

Mientras que el Centro de Operaciones de Emergencias-COE- mantiene en alerta verde seis provincias de la región sur del país, que incluye Azua, Peravia, San Cristóbal, San José de Ocoa, Pedernales y Barahona.

Recomendó a los operadores de embarcaciones permanecer en puerto debido a vientos y olas anormales en todas costas del país.

Además, prohibió el uso de las playas y los deportes acuáticos en todas las costas del país.