Las 10 canciones más populares de la semana en algunos países de las Américas y España.

ARGENTINA

1.- "La bicicleta" - Carlos Vives con Shakira

2.- "Desde esa noche" - Thalía con Maluma

3.- "Picky" - Joey Montana

4.- "Dueles" - Jesse & Joy

5.- "Alas" - Soy Luna

6.- "Duele el corazón" - Enrique Iglesias con Wisin

7.- "Soy" - Lali Espósito

8.- "Quisiera" - CNCO

9.- "Ya me enteré" - Reik

10.- "Andas en mi cabeza" - Chino y Nacho con Daddy Yankee

(Fuente: Radio Disney)

CHILE

1.- "Cold Water" - Major Lazer con Justin Bieber y MØ

2.- "One Dance" - Drake con Kyla y Wizkid

3.- "Dueles" - Jesse & Joy

4.- "La bicicleta" - Carlos Vives con Shakira

5.- "Cheap Thrills" - Sia con Sean Paul

6.- "Andas en mi cabeza" - Chino y Nacho con Daddy Yankee

7.- "Can't Stop the Feeling" - Justin Timberlake

8.- "Let Me Go" - Bravvo con Stephanie Cayo & Sebastian Llosa

9.- "I took a pill in Ibiza" - Mike Posner con SeeB

10.- "Ride" - Twenty One Pilots

(Fuente: Los 40 Principales)

COLOMBIA

1.- "Cold Water" - Major Lazer con Justin Bieber y MØ

2.- "Too Good" - Drake con Rihanna

3.- "Let Me Love You" - DJ Snake con Justin Bieber

4.- "Closer" - The Chainsmokers con Halsey

5.- "Tears" - Clean Bandit con Louisa Johnson

6.- "Bad Boys" - El Freaky

7.- "Don't Mind" - Kent Jones

8.- "This Is What You Came For" - Calvin Harris con Rihanna

9.- "We Don't Talk Anymore" - Charlie Puth con Selena Gómez

10.- "This Girl" - Kungs vs Cookin' on 3 Burners

(Fuente: Los 40 Principales)

ESPAÑA

1.- "Closer" - The Chainsmokers con Halsey

2.- "Let Me Love You" - DJ Snake con Justin Bieber

3.- "Cold Water" - Major Lazer con Justin Bieber y MØ

4.- "We Don't Talk Anymore" - Charlie Puth con Selena Gómez

5.- "Ride" - Twenty One Pilots

6.- "This Girl" - Kungs vs Cookin' on 3 Burners

7.- "Kiss the Sky" - Jason Derulo

8.- "Don't Be So Shy" - Imany con Filatov & Karas

9.- "La bicicleta" - Carlos Vives con Shakira

10.- "Sincericidio" - Leiva

(Fuente: Los 40 Principales)

ESTADOS UNIDOS

1.- "Hasta el amanecer" - Nicky Jam

2.- "Duele el corazón" - Enrique Iglesias con Wisin

3.- "La bicicleta" - Carlos Vives con Shakira

4.- "Chillax" - Farruko con Ky-Mani Marley

5.- "Shaky shaky" - Daddy Yankee

6.- "Safari" - J Balvin con Pharrell Williams, BIA & Sky

7.- "Otra vez" - Zion & Lennox con J Balvin

8.- "El perdedor" - Maluma con Yandel

9.- "Bobo" - J Balvin

10.- "La carretera" - Prince Royce

(Fuente: Revista Billboard)

MEXICO

1.- "Closer" - The Chainsmokers con Halsey

2.- "Cold Water" - Major Lazer con Justin Bieber y MØ

3.- "La bicicleta" - Carlos Vives con Shakira

4.- "Let Me Love You" - DJ Snake con Justin Bieber

5.- "In the Name of Love" - Martin Garrix & Bebe Rexha

6.- "Heathens" - Twenty One Pilots

7.- "Treat You Better" - Shawn Mendes

8.- "Perfect Strangers" - Jonas Blue con JP Cooper

9.- "We Don't Talk Anymore" - Charlie Puth con Selena Gómez

10.- "This Girl" - Kungs vs Cookin' on 3 Burners

(Fuente: Los 40 Principales)

VENEZUELA

1.- "Diferente" - Lasso

2.- "Gozadera" - Don Omar con Wisin, El Potro Álvarez y Yandel

3.- "Chilling" - Rogers Sky

4.- "Y ahora mírame" - Gaby Noya

5.- "Que te vaya bien" - Omar Enrique con Eddy Herrera

6.- "Más allá" - Aran

7.- "La fila" - Luny Tunes con Don Omar, Sharlene y Maluma

8.- "Muñeca" - Gabriel Parisi y Farruko

9.- "Solo sueños" - Izaak

10.- "Beber" - Víctor Drija

(Fuente: Record Report)