La artesanía; difusión de tradiciones y costumbres del folklore dominicano (6 de 6)

Región Este. Al finalizar este seriado del arte de “hacerlo con las manos” titulado (la artesanía como difusión de la tradición y costumbres del pueblo dominicano); ponderamos las múltiples cualidades humanas, sociales, antropológicas y de la naturaleza que caracteriza la riqueza innata artesanal de la región Este, realizando un homenaje apegado al sentimiento de crear.

Los artesanos quienes apropiándose de buena fe de los recursos naturales como la playa, el sol, el mar, la flora y fauna en sus creaciones; aportan vigencia, colorido, folklore o esencia del pueblo, que en innumerables ocasiones registran y expresan acontecimientos históricos como valores de la universalidad de la cultura dominicana.

Cada una de sus propuestas insisten en preservar y promocionar manifestaciones auténticas como la bandera y su pabellón tricolor, los utensilios antiguos de cocina campestre, la talabartería como técnica de embellecimiento, en síntesis, son alfareros y orfebres de las bondades divinas que por medio del turismo cultural, arqueológico y pueblerino muestran la dominicanidad.

Artesanos de Verón Bávaro-Punta Cana

En la región Este, comunidades como Verón, Bávaro y Punta Cana, expresan verdaderas obras de arte nacidas del reciclado de bolsas plásticas para la “construcción a manos” de carteras de playa, flores, jarrones, bodegones, cuadros, la pintura en yeso y el tallado de maderas.

Igualmente, mujeres, niños y hombres, se forman en escuelas y programas avalados por el Instituto de Formación Técnico Profesional, (INFOTEP); dirigidos a la Ceiba, el Salado, Macao y Uvero Alto, impartido por iniciativa de la Junta Distrital,

“En el feriado cultural de artesanía de Playa Macao de 2014, graduamos 200 estudiantes de artesanía bajo el apoyo del programa de Arte, Educación y Cultura que la Junta Distrital Verón-Punta Cana, realizo con el objetivo de capacitar y formar a sus participantes, Luz Vásquez, encargada del Departamento de Educación y Cultura.

Vásquez amplió que con cuatro años de exposición artesanal arriban a la certificación de 2,500 personas residentes que se inscriben y finalizan los talleres.

“La Junta Distrital ofrece facilidades de espacio, capital y logística. No hay límite de edad, recibimos desde los 18 años hasta los 70”, en el periodo de diciembre 2014”, sostuvo la gestora cultural veronera.

(Carteras recicladas) FUNDACION GRUPO PUNTACANA

La coordinadora administrativa de la FUNDACION GRUPO PUNTACANA, Maribel Sánchez, quien informó el desarrollo de los trabajos artesanales que por medio de la motivación de responsabilidad medioambiental creo la Asociación de Artesanos y Servicios Marinos (Arsemar); para ayudar con los ingresos de los pescadores y sus familias.

“Actualmente, hemos incursionando en la responsabilidad social integrando un taller de artesanía ‘Nuestra Señora de Punta Cana’ con participantes de Verón, a quienes se les capacita en artesanía con el producto principal que son las carteras de bolsas plásticas recicladas”, explicó Sánchez.

Una ambiciosa novedad es el pez león en técnica taxidermia representando ingresos para cada artesano y artesana. La fundación los asesora en la distribución, comercialización y la orientación para ser emprendedores naturales.

Las piezas artesanales se exhiben en la tienda de la fundación y en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, (AIPC); Brisas del Caribe y Punta Cana, como alternativa de ingresos y cuidado medioambiental.

Patricia Benítez, artesana de carteras recicladas con bolsas plásticas, oriunda de San Pedro de Macorís, pero residente en Verón, dijo que, “elaboro carteras de bolsas plásticas y de revistas. Comenzamos el curso y luego se convirtió en taller ‘Nuestra señora de Punta Cana’, con dos años y tres meses”.

Emplea la agujeta de croché después de cortada y empatada la materia prima: bolsa plástica. Fabrican con sus manos novedosos monederos, llaveros con temática animal, muñecos de nieve, flores. Alrededor de cuarenta mujeres incursionan en punto de canasta o medio punto para diferentes modelos de carteras.

Esther Guerrero es la artesana que emplea la técnica del pez león. “Yo hago la artesanía del ‘pez león’, aretes y collares. Los pescadores nos consiguen el pez porque es depredador y la Fundación PUNTACANA decidió darle fin haciendo artesanía con él”, reveló. Dijo que es su apoyo económico. Guerrero teje bolsos reciclados enseñada por la profesora Carmen Casanova.

ASONAHORES EXPOCOMERCIAL 2016

La Asociación de Hoteles y Turismo de República Dominicana, (ASONAHORES); en su reciente EXPOCOMERCIAL, exhibió la belleza de Los charamicos en Punta Cana, creados por Francis Pujols.

“Este arte es una herencia de generación familiar, tengo casi 20 años como artesano de charamicos que representan la creatividad o símbolo del dominicano porque de la rama de un árbol la convertimos en una pieza decorativa y bonita, el turista lo ve como un escudo de nosotros”, admitió el joven artesano capitaleño.

Las ramas secas del Olivo, palos, bohuco chino, la palma, aquimey y otros materiales desechados por la madre naturaleza que no atentan a la salud del medioambiente, toman vida en la creación que es un referente navideño en los hogares dominicanos.

“Burritos, árbol navideños, conos, estrellas, bolas, erizos, venados, ovejas, angelitos son decorados con pinturas y escarchado y todos los adornos de las fiestas”, detallo Pujols. La madera preciosa es respetada por el innovador artesano.

Rita Soriano, es la propietaria de Ritas’s Joyas elaboradas en Larimar ‘piedra nacional’ al igual que el ambar, “propongo calidad, novedad y buena terminación por ser una joyería fina en el oro y diferente presentación. Hace dos años trabajamos el Larimar en un concepto diferente”.

Soriano dijo que sus materiales son el cuerno de vaca combinado con la plata y el Larimar, mostrando al dominicano la belleza en una línea accesible en modelos y precios.

“También tenemos joyas tradicionales como anillos de bodas, graduación, aretes, gargantillas, para niños y adultos. Pulseras para caballeros montadas en plata y oro”, indicó. En sus inicios quiso crecer de la mano de su orfebre Francisco Dotel, facilitador de INFOTEP.

EL Origami es una técnica asiática que tiene por técnica el papel en cualquier manifestación de diseño artesanal, Yocarely San Pablo Díaz, “es la técnica japonesa del papel que no necesita de tijeras. Yo lo muestro de forma novedosa en artículos como aretes, llaveros…”.

San Pablo Díaz, se inicio desde niña por su inquietud hacia el arte origami que con el tiempo asegura ha perfeccionando. Todas las personas conocedoras y no de la técnica gustan por comprar, además de impartir talleres a nivel escolar.

“Mis materiales son el papel especifico de origami pero soporta cualquier tipo, lo pido al exterior porque en nuestro país no hay. El papel de revista o reciclaje es válido. Solo el papel periódico o construcción no son recomendables porque no es fácil de plegar”, adelantó la innovadora artesana. Trabaja figuras grandes en cartulina.

‘Lotideas; Arte y Mosaicos’ es el taller de Lotis Acevedo, artesana quien dijo que, “muy contenta de por cuarto año participar en ASONAHORES, porque podemos enseñar al público otra área muy diferente del mercado como la artesanía.

Mis piezas decorativas son fabricadas en mosaico, muros, bandejas y les añadimos accesorios como completos para el hogar”. Desde hace siete años realiza piezas artesanales para amistades como un hobby. Graduada de Alamet.

Piezas como la vendutera campesina y la Virgen La Altagracia, las marchantas que venden frutas o flores son compiladas por Acevedo, quien sostuvo que son elementos del folklore y la tradición dominicana.

“Somos el Caribe, la expresión del mar, los peces, estrellas y todo lo que concierne a la vida marina que va muy acorde a la zona de Punta Cana”, resaltó con orgullo la artesana marina.

Dominican Perfumes ‘Pilar Zarazua By Magdalena María’ es un atelier de aromas que en conjunto con Malena Cejas, perfumista profesional crearon la línea, quien dijo que, “nuestro producto es artesanal, tenemos el taller en Juan Dolio desde hace un año, pero el concepto nace en 2014”.

La línea ‘Theasures of the sea’ por sus siglas en ingles, (tesoros del océano); de Dominican Perfumes contiene colonias, variedad de splash, perfumes sólidos y en rolón y una línea especial en cuidado de la piel.

“Es que el turista se lleve un souvenirs nuevo y diferente, dar más opciones. Está al alcance de todos y se adapta a todos los gustos. Cuidamos el empaque y la presentación como parte del éxito, desglosó la empresaria mexicana Zarazua, con más de 10 años en el país. Los aromas son amaderados, florales, de vainilla, frescos y verdes.

La artesanía es sinónimo de cultura y ésta a su vez, es el resultado de todo lo que el ser humano crea con sus manos o mente. Ser artesano es una elección, más no imposición. Es dar amor a través del arte, entregar esperanza y nostalgia autóctona desde las extrañas del pueblo. Son sentimientos colectivos gritados en voces del arte.