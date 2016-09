Santana dice que es decisión de Medina si va el Pacto Fiscal

30/09/2016 12:00 AM - Genrris Agramonte

El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana, se mostró partidario de que en el país se realice un pacto fiscal, debido a que en ese escenario se abordarían temas fundamentales para las políticas públicas del país. Sin embargo, el funcionario consideró que es una decisión política que deberá tomar el presidente Danilo Medina si entiende que las condiciones para ese pacto están dadas en el país.



Isidoro Santana abordó el tema durante una conferencia titulada Políticas Públicas y Fiscalidad en la República Dominicana: Desafíos y Oportunidades, dictada en el marco de la XIX feria Internacional del Libro.



Recordó que en estos momentos el país está en el proceso de discusión de un pacto por el sector eléctrico, cuyo proceso de discusión se ha extendido más de lo que se tenía previsto, debido a que las partes se mantienen estancadas en algunos puntos.



Pacto Fiscal



Santana expuso que el Pacto Eléctrico es algo relativamente sencillo, en comparación con lo que sería la negociación de un Pacto Fiscal, ya que este último es más complicado porque implica acuerdos que afectan a todos y debido a que también hay muchos intereses encontrados.



“Esperamos que inicie una vez que culminé el Pacto Eléctrico, pero esa será una decisión política que deberá abordar el presidente Danilo Medina, si se entiende que las condiciones para llegar a un Pacto Fiscal no están dadas y haya que postergarlo”, dijo Isidoro Santana.



Señaló que en el Pacto Fiscal se deberán abordar varios temas, entre los que incluyó la carga tributaria, la evasión fiscal y las exenciones fiscales, entre otros.



Sobre la evasión fiscal consideró que es uno de los grandes problemas que tiene el país, tras agregar que la República Dominicana tiene un sistema tributario similar al que tienen los demás países de América Latina y otras naciones desarrolladas. Apuntó que esas naciones con el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, las contribuciones a la seguridad social y otros similares a los que se aplican en el país, recaudan entre el 20, 30 y 35 por ciento del producto interno bruto (PIB), mientras que en República Dominicana apenas se recauda entre el 2 y el 10% del PIB.



Sobre las exenciones fiscales, Santana se declaró un defensor de la necesidad de que el Gobierno aplique incentivos a su aparato productivo, no obstante, aclaró que está opuesto a las exoneraciones de impuestos, ya que muchos entienden que todos los incentivos deben lo mismo que no pagar impuestos.

Asistieron funcionarios y economistas

La conferencia Políticas Públicas y Fiscalidad en la República Dominicana se desarrolló en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña y fue coordinada por el Centro de Capacitación en Política y Gestión fiscal del Ministerio de Hacienda, cuyo director es Mariano Escoto Saba.



Al evento asistieron funcionarios, economistas, catedráticos y estudiantes de economía de distintas universidades, entre otras personalidades.