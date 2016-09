Santos y FARC, en lista de posibles ganadores del Nobel de la Paz

STAVANGER, Noruega. Adivinar al ganador del Premio Nobel de Paz es notoriamente difícil debido a que el Comité del Nobel de Noruega nunca da pista alguna, excepto que hay 376 grupos y personas nominados para el honor.



Eso no impide conjeturas, basadas a veces en preferencias personales o el pequeño número de nominaciones dadas a conocer por quienes las presentaron.

Este año los nominados al premio, que será anunciado el 7 de octubre, incluyen al papa Francisco, el equipo femenino de ciclismo de Afganistán y el excontratista de la Agencia Nacional de Seguridad, Edward Snowden.



Una forma de tener una idea sobre los posibles ganadores es examinando las selecciones previas del comité. Un análisis por The Associated Press de los 30 ganadores previos muestra que típicamente se ajustas a cinco categorías:



Exenemigos

Galardonar a exrivales puede ser riesgoso, porque a veces siguen siendo rivales y su acuerdo de paz se desmorona, como el Acuerdo de Oslo entre israelíes y palestinos que inspiró el Nobel de paz de 1994.



Si el comité opta por esa categoría, los candidatos más obvios serían el presidente colombiano Juan Manuel Santos y el máximo comandante de las guerrilleras FARC, Rodrigo Londoño, quienes recientemente firmaron un acuerdo de paz con mediación noruega.



Disidentes

Prisioneros políticos o exiliados enfrascados en una lucha no violenta contra un régimen autoritario son algunos de los más memorables premiados con el Nobel de Paz, como la ganadora de 1991 Aung San Suu Kyi, que se enfrentó a la junta militar de Mianmar. En esa categoría, el comité podría dar el premio a Snowden, considerado disidente por muchos por haber filtrado información sobre programas secretos de espionaje electrónico de los Estados Unidos.



Instituciones

Con 148 instituciones nominadas este año, escoger un candidato preferido es casi imposible. Pero pocos se quejarían si gana Save the Children, que ha trabajado en campamentos de refugiados dentro y fuera de Siria para proveer alimentos y otra ayuda a miles de niños desplazados por la guerra.



Estadistas

Dominan esa categoría presidentes y primeros ministros que usan su influencia y su capacidad diplomática para resolver conflictos. El expresidente finlandés Martti Ahtisaari recibió el premio en 2008 en honor a sus tres decenios de gestiones de paz en tres continentes.