Tres meses de cárcel para padres acusados de violar a sus hijas

El juez Luis Borges Carrera Muñoz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó tres meses de prisión preventiva en contra de Wilkin Javier (a) Pepeto, imputado de incesto en perjuicio de sus tres hijas.

La misma coerción fue impuesta a Yessenia Encarnación Tejada (a) La Ganza, su pareja y madre de las menores, imputada por complicidad.

Los hechos, ocurridos en el sector Capotillo, fueron denunciados mediante una llamada anónima al Departamento de Línea Vida, en fecha 8 de septiembre del presente año e inmediatamente el Ministerio Público inició la investigación.

De conformidad con las indagatorias realizadas por la Fiscalía, y que sustentan la solicitud de medida, el padre de las niñas y adolescentes, que tienen edades de 12, 14 y 16 años, abusaba sexualmente de ellas desde hacía varios años, agravando aún más la situación el hecho de que la madre no lo denunciaba, a pesar de tener conocimiento de los abusos y de llegar a presenciar, en varias ocasiones, a su pareja cometiendo los incestos.

“La adolescente de 14 años narró que su padre la trancó en una habitación en donde abusó sexualmente de ella y la amenazó con matar a todos sus hermanas si ella decía algo, y relata también que a sus demás hermanas las violaba y que la mayor quería denunciar la situación pero su madre no la dejaba hacerlo, que ella lo sabía y que nunca hizo nada”, detalla la fiscal investigadora Carlenny Camilo en la instancia depositada.

Las víctimas, además de las secuelas físicas, presentan ansiedad y depresión, las cuales manifiestan con preocupación, tensión, nerviosismo, irritabilidad, dolores de cabeza, desesperanza y falta de apetito, relacionados con los hechos denunciados según el informe de psicología forense.

El Ministerio Público, representado en audiencia por la procuradora fiscal litigante Santa Reyes, le ha otorgado al imputado Wilkin Javier (a) Pepeto la calificación jurídica de violación a los artículos 332-1 del Código Penal Dominicano y al artículo 396 literal (b) y (c) de la Ley 136-03 Código de Protección para los Niños (as) y Adolescentes, mientras que a la imputada Yessenia Encarnación Tejada (a) La Ganza, la calificación jurídica de violación a los artículos 59 y 60 del Código Penal Dominicano respecto a los artículos 332-1 del Código Penal Dominicano y al artículo 396 literal (b) y (c) de la Ley 136-03 Código de Protección para los Niños (as) y Adolescentes.

Wilkin Javier (a) Pepeto deberá cumplir la medida cautelar impuesta en la Penitenciaría Nacional La Victoria, mientras que Yessenia Encarnación Tejada (a) La Ganza, fue enviada al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres.