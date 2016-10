Los Orioles no le temen a Azulejos en Toronto hoy

En medio de la celebración y gritos de euforia, los Orioles se apiñaron alrededor de los televisores en el clubhouse de los visitantes en el Yankee Stadium. Juntos, los Orioles presenciaron la conclusión del juego entre los Azulejos y los Medias Rojas, un enfrentamiento que terminó con Toronto como el ganador, lo que envió a Baltimore de regreso a Canadá por segunda vez en menos de una semana. Pero esta vez será para enfrentarse en un duelo a ganar o morir en el Juego por el Comodín de la Liga Americana a celebrarse hoy.



Los Orioles llegan con la confianza de haber ganado sus series en Toronto y Nueva York, terminando con marca de 4-2 para cerrar la campaña regular. “No, no nos importa quién sea nuestro rival. Vamos con todo”, dijo el patrullero central Adam Jones. “Estamos listos para lo que venga. No importa a quién enfrentemos”.



El capataz de los Orioles, Buck Showalter, enviará a la loma al derecho Chris Tillman para el duelo por el Comodín el martes ante los Azulejos, cuyo abridor será el derecho Marcus Stroman.



Los Orioles, quienes según pronosticaron los expertos durante la primavera terminarían en el sótano del Este de la Liga Americana, disfrutarán una vez más de su etiqueta de no favoritos en el Rogers Centre. Baltimore tuvo récord de 9-10 en la serie de temporada ante Toronto, incluyendo marca de 4-6 en el camino. “Nadie nos ha elegido para llegar lejos, y este equipo siempre encuentra la manera de competir”, declaró el vicepresidente de operaciones de béisbol Dan Duquette.



“Tenemos un gran liderazgo interno. Y realmente somos capaces de competir porque contamos con este par de talentosos jóvenes en la rotación en [Dylan] Bundy y [Kevin] Gausman, ¿cierto? Y luego surgió Mychal Givens, y [Zach] Britton ha tenido un tremendo año.



“Y esas son las notas positivas para la organización. Esos son peloteros que sacaron la casta y que no necesariamente contábamos con ellos en esos roles. Y luego contar con el gran desempeño de nuestros pitchers veteranos”.