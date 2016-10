ADN suspende construcción de torre de apartamentos en el ensanche Naco

La construcción de una torre de apartamentos en el ensanche naco, del Distrito Nacional, fue suspendida este miércoles temporalmente por el cabildo de la demarcación, que tomó la medida alegando que la constructora violó la ley ocupando las aceras.

El edificó está ubicado en las calles Luis Alberti esquina Andrés Avelino García y es construido por la empresa Otalsa, señaló el ADN en una nota de prensa.

El director de Defensoría y Uso de Espacios Públicos del cabildo, licenciado Aníbal Díaz, explicó que el interés del ADN no es entorpecer el trabajo de las empresas constructoras, sino que a través del diálogo y la concertación con los empresarios se busquen los mecanismos para que los ciudadanos no resulten perjudicados.



“Y de lo que se trata es que se busque un mecanismo rápido para que ustedes puedan seguir construyendo, pero que podamos respetar la vía pública, sobre todos las aceras”, precisó.



Díaz subrayó que “nosotros vamos a hacer una fiscalización positiva que no perjudique al empresario, pero que siempre proteja al ciudadano”.

Aseguró que las autoridades del cabildo se ajustarán a lo que establece la ley en términos de construcción dentro del casco urbano del Distrito Nacional.



Díaz conversó en el lugar de la construcción con el ingeniero Oscar Patxot, encargado de la empresa constructora Atalsa. “A partir de ahora ustedes están fiscalizado para que en un plazo de 24 horas puedan remover esa estructura que obstaculiza el tránsito de los ciudadanos”, subrayó.



Indicó que las puertas del ADN están abiertas para que las empresas constructoras puedan auxiliarse de los técnicos del cabildo, a fin de que el desarrollo de las construcciones se haga de una forma armoniosa.



De su lado, el ingeniero Oscar Patxot se comprometió a cumplir con la disposición del ADN con el interés de que la ciudadanía pueda transitar de manera libre.