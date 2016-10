En Boca Chica mujer pagó RD$3,000 a ladrón para que le devolviera TV

Una mujer que fue víctima de robo en su residencia, ubicada en el sector Andrés, Boca Chica, denunció que teme por su vida debido a que se querelló en contra de los tres presuntos ladrones, quienes se enteraron de la denuncia.

Adalgisa Rosa, de 53 años, dijo que entre los supuestos ladrones está uno solo conocido como “Cacón”, quien se acercó a un vecino para decirle que le devolvería un televisor que le fue extraído si le pagaba 3,000 pesos. Dijo que en el robo, que se produjo hace un mes, a las 11:00 de la mañana, le robaron todo.

“Yo le di los tres mil pesos al vecino, que él es testigo, fue con el ladrón (Cacón) a buscar la televisión y delante del vicepresidente de la junta de vecinos, dijo que quien lo mandó fue Carlos Beato Santos, conserje de un centro educativo de la zona”, narró Rosa en el programa diario de variedades “El Show del Mediodía”, que se transmite de 12:00 a 2:00 de la tarde.

Indica que Beato Santos dijo que está pegado en el Gobierno y que tiene buenos abogados.

“Yo estoy recibiendo amenazas de Carlos Beato, que según uno de los ladrones, él fue que los mandó a hacerme ese robo, que no soy yo que lo digo, fue “Cacón” que lo dijo. Me dice que no hable porque yo sé lo que me espera”, reiteró.

Sin embargo, dijo que pese al tiempo que hace de la denuncia, hasta el momento la Fiscalía aún no ha emitido una orden de arresto.

Llamó al jefe de la Policía, mayor general Nelson Peguero Paredes, que realice una investigación profunda del caso.