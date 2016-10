Presidente Danilo Medina no pierde en las encuestas

No importa la iniciativa que ejecute o cuestionamiento que enfrente la gestión del presidente Danilo Medina, siempre sale airosa, a juzgar por los resultados de las encuestas publicadas por el portal de este periódico, lo que podría calificarse como un fenómeno político.



Una muestra aleatoria de algunas de las encuestas publicadas por elcaribe.com.do desde mayo hasta la fecha muestran que todas las acciones del jefe de Estado cuentan con una gran aprobación, llegando incluso en algunos casos a superar el 80% de los votos. El tema, debate o cuestionamiento que afronte el gobierno no es obstáculo, Medina siempre gana. Puede ser político, económico, seguridad ciudadana o social (como el match que mantiene con los médicos por un incremento salarial) y últimamente el presupuesto. El resultado siempre es el mismo: la postura oficialista se alza con el respaldo de una manera aplastante.



Comenzando en mayo



Podemos comenzar con la encuesta publicada el 16 de mayo de este año, acabando el gobernante de ganar su segundo periodo. En la ocasión la pregunta al lector fue: ¿Cree que Danilo Medina hará una mejor gestión ahora en este nuevo mandato, como afirma Francisco Javier García? En la ocasión obtuvo un 74% de los votos -equivalente a 2,245-, frente a un 26% -con 788- que dijo que no.



En el caso de la seguridad ciudadana, de acuerdo a los resultados de la encuesta del periódico, las políticas aplicadas por el mandatario son buenas y está combatiendo la delincuencia. El 10 de junio se colocó la pregunta: ¿Cree que las nuevas medidas dispuestas por el Gobierno contribuyan a reducir la criminalidad y delincuencia en el país? Las respuestas fueron las siguientes: 1,377 manifestaron que sí, para un porcentaje de 57.8% y 1,002 votaron que no, para un 46.2%.



El 16 de ese mismo mes, el Gobierno volvió a obtener un triunfo en la encuesta colgada en el portal, la cual dura 24 horas y cuyo sistema bloquea que el usuario pueda votar más de una vez. Esa vez se preguntó sobre si se creía que el Gobierno estaba aplicando políticas para evitar que personas sacadas de la pobreza volvieran a ella. El resultado fue el siguiente: 1,287 afirmaron que sí (lo que arrojó un resultado de 69.9%) y 553 optó por el no (para un porcentaje de 29.1).



Un ejemplo de una encuesta política ganada por el gobernante lo fue la del ocho de julio, en la cual se le cuestionaba a las personas que si creían que el presidente Danilo Medina y el PLD intentaban instalar un totalitarismo en el país, como afirmó Luis Abinader, excandidato presidencial del PRM y más cercano contendor del mandatario y los números fueron: 3,338 personas contestaron que no, o sea un 75%, frente a 1,112 que se inclinaron por el sí, para un 25%.



En cuanto a las ejecutorias de servicios sociales, el sistema de emergencia 9-1-1 (uno de los logros principales de la gestión Medina) también ha salido bien valorado por los lectores de elcaribe.com.do. En la encuesta que colocó el portal el 18 de julio en la que preguntaba: ¿Cómo califica el servicio 911 que ejecuta el Gobierno?, con las opciones: A-Excelente, B-Bueno, C-Malo, y D-Pésimo. La primera elección obtuvo 3,355 votos (86.4%); la segunda logró 404 sufragios (un 10.4%); la tercera 87 (para un 2.2%) y la cuarta solo 33 votos, traducidos a un porcentaje de 0.8.



En la lucha que han mantenido las autoridades con los gremios de salud por un incremento salarial y otras reivindicaciones, los lectores de elCaribe han apoyado la propuesta del Poder Ejecutivo. Así lo evidenció la encuesta publicada el 22 de julio con la interrogante: ¿Cree que los médicos deberían aceptar el 25% de aumento más otros incentivos que le oferta el Gobierno? 1,886 personas contestaron que sí, para un 81.4%, frente a 430 que se inclinaron por el no, con un porcentaje de 18.6. El tema todavía está en el tapete sin ningún acuerdo.



Otra encuesta ganada por el jefe de Gobierno fue la que preguntaba: ¿Qué le parecieron los nombramientos de funcionarios realizados por el presidente Danilo Medina? Fue colocada el 16 de agosto, tras el mandatario realizar cambios en su gabinete. 1,408 personas dijeron que les parecieron “acertados” (70.7%) y 583 manifestaron que le parecieron “desacertados” (29.3%).



El presupuesto recibe espaldarazo



La última batalla que está librando el Poder Ejecutivo ahora es el Presupuesto de 2017, cuyo proyecto ya envió al Congreso Nacional, pero varios sectores han mostrado inconformidad con las partidas asignadas y piden un mayor monto. No obstante, en la encuesta de elCaribe sobre el tema del 29 de septiembre, 1,665 personas creen que debe ser aprobado tal como fue remitido por el Gobierno para un porcentaje de 67.2, mientras que solo 811 considera lo contrario (un 32.8%).

También sale bien con respecto a la JCE

Un tema que el PLD ha logrado esquivar de manera sagaz hasta ahora es la acusación de la oposición de que busca imponer a Roberto Rosario en la presidencia de la JCE para que repita en el cargo y ello también se ha reflejado en la encuesta colocada por este medio sobre el argumento. La medición colocada arrojó como resultado que no, con 2,249 sufragios (75.1%), frente a 742 (24.9%). El Gobierno de Medina también salió bien parado cuando el pasado 23 de agosto se le preguntó a los lectores ¿Comparte la afirmación del político Max Puig de que el país “va por mal camino”?, pues 1,591 dijeron que no para un 75.4% y 518 que sí para un 24.6%.

