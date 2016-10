ARS han negado 36 mil procedimientos

Las Administradoras de Riesgos de Salud han negado 36 mil procedimientos médicos a igual número de pacientes, según la Coalición de ONG por la Defensa de la Salud. “Le negaron el derecho a esos 36 mil afiliados (entre los años 2014 y 2015) que pagan su dinero por un seguro que no les está cumpliendo. Ese es el clamor diario de los afiliados, que las ARS no están cumpliendo con las indicaciones que su médico le indica”, se quejó el director ejecutivo de esta coalición, Eddis Castillo.



Esta agrupación congregó a varios actores del Sistema Dominicano de Seguridad Social para presentar el panorama en que viven los afiliados.



El director de esta coalición, Héctor Acosta Mateo, recordó que la Ley de Seguridad Social (87-01) garantiza la integridad de los servicios, pero mencionó una lista de padecimientos en la práctica no son cubiertos por las ARS, como los casos de trasplantes renal, que ni para el procedimiento ni para medicamentos aplica.



“Esas personas tienen en su bolsillo un carné que dice que pertenece a una ARS, pagan una cuota mensual, pero cuando va a buscar los servicios son mínimos. Queremos que las instituciones como la Superintendencia de Seguros y Riesgos Laborales (Sisalril) y el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) tomen cartas y sancionen a los violadores de las coberturas que tienen los asegurados”, se quejó Acosta Mateo.



El superintendente de Salud, Pedro Luis Castellanos, aun cuando encabeza una de las instituciones reguladoras de este sistema, habla de garantizar que las ARS cumpla con el catálogo de prestaciones, pero también destaca “la necesidad” de que los prestadores no se nieguen a brindar atenciones médicas como a veces ocurre, “incluso de casos de emergencias, en el que el paciente fallece porque no se brinda la atención”.



Cambio de ley



Castellanos anunció que el Gobierno está edificando una propuesta de modificación de la Ley 87-01 que será sometido a consultas “en las próximas semanas”.



Castellanos dijo hay asuntos que tienen que cambiarse en esta legislación, y entre esos aspectos puso de ejemplo el poder de veto que tienen los tres principales sectores, empresarios, sindicatos y Gobierno, que componen el Consejo Nacional de Seguridad Social. “Con el poder de veto es muy difícil, hay cosas que tardan ocho años, cinco años para poderse decidir”, recalcó.



Castellanos anunció que en los próximos días saldrán cuatro resoluciones, una sobre la creación de un código único de registro de prestadores en el que la Sisalril le asignará a los profesionales de la salud un código de reconocimiento. Otra resolución será sobre auditorías y glosas con la cual las ARS revisarán cuentas y facturas de los prestadores.



La tercera resolución vendrá a regular mejor los contratos entre las ARS y los prestadores de salud, y la última trata sobre la atención primaria: “La idea es avanzar a que sea obligatorio que todo afiliado esté adscrito en el primer nivel de atención”, explicó Castellanos.