Ejecutivo condecora médico dominicano

07/10/2016 12:00 AM - Suedi León

El presidente Danilo Medina condecoró este jueves con la orden de Duarte, Sánchez y Mella en el grado de Caballero, al doctor dominicano Luis Esteban Abreu García. El Poder Ejecutivo reconoció al dominicano radicado en España, mediante el decreto 249-16 , durante un acto en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional.



Al pronunciar un emotivo discurso, Abréu García, expresó su agradecimiento al presidente Medina, a la comunidad médica y científica española y dominicana.



“Agradezco la generosidad del presidente, que me haya distinguido, con un premio que me coloca junto a muchos de los que me formaron en mis años de juventud, es un compromiso agobiante de los que presiden este honor”, dijo.



Junto al presidente estuvo la primera dama, Cándida Montilla de Medina. También los ministros de la Presidencia, Gustavo Montalvo y administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta.



Asimismo, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal y la esposa del galardonado, María Gertrudis Contreras.



Trayectoria Científica



El doctor García, considerado como orgullo de la Medicina de todo el mundo, es además, coordinador de la Unidad de Endoscopias Digestivas de la Clínica Puerta de Hierro, Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Madrid, desde 2004 hasta la actualidad.



El dominicano estudió medicina en la Universidad de Sevilla. Así como en la Universidad Autónoma de Madrid. Especialista en Medicina del aparato digestivo y medicina interna. Profesor de medicina en la Facultad de la Universidad Autónoma de Madrid, España.



Abreu, con más de 51 años dedicado a esta área, es miembro de Honor de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología, así como miembro de la Sociedad Cubana de Gastroenterología.

Medina recibe visita de asesora ONU-Mujeres

El presidente Danilo Medina recibió en su despacho a Bibiana Aído, asesora de la Directora Ejecutiva de ONU-Mujeres. Se trató de una visita de cortesía en la que intercambiaron temas de interés. El Presidente estuvo acompañado por el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, y el coordinador del Sistema de las Naciones Unidas en el país, Lorenzo Jiménez de Luis.