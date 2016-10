Clinton y Trump se enfrentaron por trato a las mujeres

San Luis. La candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, dijo que el Donald Trump que aparece en el polémico vídeo haciendo comentarios denigrantes acerca de las mujeres es exactamente “quien Donald Trump es”. ”Lo que todos vimos y oímos el viernes fue a Donald hablando de mujeres lo que él piensa sobre las mujeres, lo que les hace a las mujeres”, afirmó Clinton durante el segundo debate presidencial en San Luis (Misuri).



“Dice que el vídeo no representa a quien es él, pero creo que está claro para quien lo haya visto que representa exactamente lo que es. Le hemos visto insultar a las mujeres, puntuarlas por su apariencia”, agregó. Clinton y Trump se rehusaron a estrecharse las manos a su ingreso al salón de debate en St. Louis. Ese hecho rompió con un protocolo tradicional del debate. Al final sí se saludaron.



Poco antes de que iniciara el debate, Trump hizo una inesperada presentación en vivo en su página de Facebook acompañado de mujeres que han acusado al ex presidente Bill Clinton de violación e insinuaciones indeseadas y a la candidata demócrata de actuar rencorosamente contra ellas. El candidato republicano también presentó a una mujer que a sus 12 años acusó a un hombre de violación; Hillary Clinton, aseguró Trump, defendió a ese hombre siendo una joven abogada.



De su lado, Trump negó haber atacado sexualmente a mujeres y dijo que las “respeta”, igual que ellas lo “respetan” a él, en alusión al polémico vídeo en el que hace comentarios denigrantes sobre las mujeres. Al comienzo del careo, Trump tildó ese vídeo de “charla de vestuario”, dijo no sentirse “orgulloso de él” y enfatizó que ya se ha disculpado por él ante su familia y los ciudadanos. El magnate reiteró que siente un “gran respeto por las mujeres” y atacó al ex presidente Bill Clinton, esposo de la ex secretaria de Estado, de quien señaló que “nunca ha habido nadie en la historia de la política que haya abusado más de las mujeres”.



El correo



Trump dijo que si él estuviera al frente del país su rival demócrata, Hillary Clinton, estaría “en la cárcel” por el escándalo del uso de su correo electrónico privado cuando era secretaria de Estado (2009-2013). Trump atacó con dureza a Clinton por ese escándalo y amenazó con nombrar a un fiscal especial para investigar a la ex secretaria de Estado si llega a la Casa Blanca. Clinton, por su parte, volvió a admitir que cometió un “error” al usar su correo electrónico y un servidor privado, y se declaró “muy comprometida” con tomar en serio el manejo de información clasificada.

Participación de Rusia en Siria divide candidatos

Hillary apoyó investigar a Rusia y al régimen de Damasco por los “crímenes de guerra” cometidos en Siria, mientras que Trump, defendió que Moscú está “matando” al Estado Islámico en ese país. Clinton dijo que Rusia “no ha prestado atención” al EI en Siria, únicamente a que se mantenga en el poder el presidente Bachar Al Asad. Por su parte, Trump afirmó que tanto Rusia, como Al Asad e Irán están “matando” al EI, y que esa alianza se ha producido debido a la “fracasada política exterior” de EEUU.