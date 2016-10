Niñas dedican 160 millones de horas más que los niños a tareas domésticas en el mundo

Las niñas entre cinco y 14 años dedican un 40% más de tiempo, o 160 millones de horas más que los niños de su edad, en realizar tareas domésticas no remuneradas y recolección de agua y leña, según un informe que será publicado por UNICEF con motivo del Día de Internacional de la Niña, el próximo 11 de octubre.

El informe, titulado Harnessing the Power of Data for Girls: Taking stock and looking ahead to 2030 [“Sacar partido al poder que la información tiene para las niñas: balance y previsiones para 2030”], contiene las primeras estimaciones a nivel mundial sobre el tiempo que dedican las niñas a realizar tareas del hogar como cocinar, limpiar, cuidar de algún miembro de la familia y recoger agua y leña.

Revela que el tiempo que dedican a esas tareas las limita a la hora de jugar, socializar con amigos y vivir su infancia.

Agrega que en algunos países, la recolección de leña y agua expone a las niñas al peligro de la violencia sexual.