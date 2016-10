Vidas inspiradoras

10/10/2016 12:00 AM - Claudia Fernández Lerebours

La americana Helen Keller contrajo a muy corta edad una infección que le provocó pérdida total de vista y oído, por lo que no pudo aprender y quedó gravemente incomunicada. Esta incapacidad fue traumática para ella y su familia hasta que llegó en su auxilio la maestra Anne Sullivan. Keller salió así sorprendentemente adelante. Llegó a ser la primera persona sordo -ciega que obtuvo un título universitario en Estados Unidos, y una autora y activista social de fama mundial. Sus logros y méritos fueron incontables, pero el más importante fue quizá el que legó en sus libros: una visión de la vida profundamente optimista: no hay adversidad que no pueda superarse y es posible hallar luz en la oscuridad.