Finjus: autonomía del PJ está afectada

11/10/2016 12:00 AM - Libonny Pérez

El director ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños, aseguró que el Estado atenta contra la autonomía del Poder Judicial, cuando no le asigna los recursos que, de acuerdo a la ley 194-04, le competen. Señaló que un país donde su Poder Judicial no goce de autonomía e independencia, es víctima de un atentado al Estado de derecho.



“En la Cumbre se trató el tema de cómo la política impacta en lo que tiene que ver no solamente con la independencia de ese poder del Estado, sino en lo que tiene que ver con su autonomía. Ese es un punto central”, destacó.



Tulio Castaños anunció que Finjus conformará un observatorio con la finalidad de dar seguimiento a los acuerdos logrados por la Cumbre y criticó el sistema de repartos que se dan en el seno del PJ y que se instala en los órganos que eligen las cúpulas de las altas cortes.

Cumbre escondida



El integrante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Cándido Simó, consideró que la Cumbre Judicial Nacional no fue aprovechada en su real magnitud y sólo permitió la participación de los jueces y algunos sectores privilegiados de la sociedad.



Estimó que la Cumbre no debió ser “del” Poder Judicial, sino “por” el Poder Judicial y en la población existe la impresión que la misma fue muy cerrada.



“La cumbre fue cerrada y sólo para jueces y algunos sectores de la sociedad civil y debido a esto podría quedar truncada y terminar en lo mismo”, señaló.



Agregó que el Poder Judicial se legitima en la medida que la gente cree en sus decisiones y que los últimos acontecimientos demuestran todo lo contrario.



Simó propuso que ante la debilidad de la Cumbre, el año 2017 sea proclamado como el año de la Tercera Ola del Poder Judicial”, expresó.

III edición de Arbitration Santo Domingo 2016

Por tercera ocasión consecutiva Finjus y la Nueva York University, organizaron el Arbitration Santo Domingo 2016, evento que se desarrollará a través de dos actividades: el seminario internacional CISG y Arbitraje Internacional, avances y desafíos y el Curso Especializado en Defensa Oral en el Arbitraje Comercial Internacional y de Inversión.