Mujica: “No soy pobre, los tengo a ustedes y a miles”

Vestido con traje azul marino y camisa blanca sin corbata, haciendo gala de su característica sencillez, el ex presidente uruguayo, José “Pepe” Mujica, arribó a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) a las 9:40 de la mañana, casi media hora antes de lo previsto. Allí recibió el título de Doctor Honoris Causa, máxima distinción que otorga la academia estatal, que ayer le reconoció sus aportes a la democracia y al estado de derecho y por su integridad en el ejercicio de la función pública.



Acompañado de su esposa Lucía Topolansky, Minou Tavárez Mirabal y Víctor Castro, Mujica consumió los minutos previos a la entrega del galardón, estampando firmas y entre flashes fotográficos de decenas de profesores, congresistas, funcionarios, políticos, incluido el ex presidente Hipólito Mejía, y estudiantes, que agotaban turnos para conocer de cerca al emblemático revolucionario de trascendencia mundial.



A su entrada a una abarrotada Aula Magna, en medio de aplausos y vítores de los presentes, y ocupar el podio, sonaron los himnos de la República Dominicana y de la República Oriental del Uruguay, seguido de las palabras del rector, Iván Grullón Fernández, quien le definió como un ícono de la civilidad, la transparencia y la dignidad.



Aunque dijo no ser un hombre de academia, Pepe Mujica, afirmó que lucha porque todo el mundo tenga el derecho de ir a la universidad en procura del conocimiento, al tiempo que llamó a luchar para dignificar la vida humana.



El exmandatario resaltó que la política debe servir para alcanzar la felicidad de la gente, por lo cual no puede tener un precio y quienes la ejercen no necesitan un salario gigantesco, frase que arrancó uno de los tantos aplausos que interrumpían con frecuencia su disertación.



Mujica, a quien durante la lectura de su semblanza, se le resaltaban sus escasas riquezas materiales, dijo no sentirse pobre, pues a su juicio, pobres son los que precisan mucho, los que no tienen amigos, los que tienen mucha plata y muchos abogados como escudo, pero que en su caso, cuenta con muchos amigos en cada rincón de Latinoamérica. l



Expresidente participa en otras actividades

Ayer en la tarde, Mujica participó en un “conversatorio” con jóvenes en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu), también en la capital. Allí, los jóvenes conocieron directamente su testimonio, su experiencia en el ejercicio del poder. También, el expresidente de Uruguay, hizo una visita al presidente del Senado Reinaldo Pared Pérez en su despacho, con quien conversó en presencia de varios legisladores.