Republicanos dudan de Donald Trump

11/10/2016 12:00 AM - AGENCIAS

San Luis. El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, logró pausar la hemorragia en su campaña con una actuación eficaz en el debate del domingo. Pero las dudas volvieron a brotar y en la cúpula de su partido, en una señal de que la balanza electoral sigue inclinada a favor de Hillary Clinton.



El presidente de la Cámara de Representantes de EE. UU., el republicano Paul Ryan, dijo que ya no defenderá más a Trump ni hará campaña con él antes de las elecciones del 8 de noviembre, y se centrará en apoyar a los congresistas conservadores que se juegan el asiento en los comicios legislativos que se celebrarán el mismo día.



Las palabras de Ryan, el republicano de mayor rango en Estados Unidos, llegan después de que este fin de semana ya cancelara un acto de campaña con el candidato presidencial debido a los comentarios denigrantes sobre las mujeres que el magnate hizo en 2005, revelados este viernes en un vídeo filtrado a la prensa.



“Todos tienen que hacer lo que sea mejor para ustedes en sus distritos”, aconsejó Ryan, según varios medios estadounidenses, durante una llamada telefónica con varios congresistas republicanos que temen que la candidatura de Trump tenga un efecto negativo en sus propias posibilidades de reelección en noviembre. Trump no tardó en responder en su cuenta oficial de Twitter, en la que aseguró que Ryan “debería pasar más tiempo dedicado a equilibrar el presupuesto, crear empleos y la inmigración ilegal en lugar de malgastarlo luchando contra el candidato republicano”.



Jason Miller, el principal asesor de comunicación de Trump, aseguró en otro tuit que la llamada de Ryan con congresistas “no cambia nada”, porque la campaña del magnate “siempre ha estado impulsada por un movimiento de votantes de base, no por Washington” y su elite política.

Último debate apunta a ser clave

El último debate, el 19 de octubre en Las Vegas, puede ser decisivo: es probable que haya finalmente preguntas sobre inmigración, un tema que ha brillado por su ausencia en los dos primeros encuentros. “Trump básicamente necesita conquistar a entre el 20 y el 30% de la población hispana o no tiene ninguna opción de ganar en noviembre, pronosticó el analista Aaron Kall.