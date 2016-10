Dicen es tiempo de despenalizar el aborto

12/10/2016 12:00 AM - Wander Santana

Diversas organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres consideraron ayer que ya es tiempo de que el Senado apruebe la despenalización del aborto cuando se presentan circunstancias especiales. Sostuvieron que la gestación debe ser interrumpida cuando se presenten tres causas: cuando está en riesgo la vida de la mujer, cuando el embarazo es fruto de una violación sexual o incesto y cuando se detecta que el feto presenta malformaciones que impedirá que sobreviva más allá del parto.



De acuerdo con la ministra de la Mujer, Janet Camilo, los legisladores deben dejar de un lado la doble moral, ya que según sus palabras, mientras muchas mujeres pobres mueren en el país por la legislación vigente, “los hombres de poder” pagan a sus “queridas” viajes a Puerto Rico para que se realicen abortos. “Esperamos que el Congreso no actúe con esa doble moral con la que acostumbran actuar muchos actores de la sociedad dominicana.



Porque no lo apoyan de manera pública, pero clandestinamente, hombres de poder son los principales en mandar amantes, queridas e inclusive a sus hijas a practicarse abortos a Puerto Rico, por ejemplo, que es un país en el que hace años se despenalizó el aborto”, justificó la ministra.



Informó que luego de que esta ley (Código Penal) fuera devuelta al Senado por el Presidente de la República para que se estudiara y se pudieran incluir las tres causales, los congresistas están en un proceso de negociación con los actores principales, “entendiendo que este es un tema de salud pública, no un tema de religión ni de política, pues afecta a todos los dominicanos”.



El doctor Víctor Terrero también se expresó a favor de la despenalización del aborto por las tres causas mencionadas. Dijo que una de las causas más frecuentes de muertes en embarazadas se da por abortos clandestinos y que son mujeres jóvenes las más afectadas.