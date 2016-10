AEIH reclama discutir una reforma fiscal

13/10/2016 12:00 AM - Suedi León

El presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera (AEIH) consideró que el modelo económico que se aplica en el país se agotó, y que es necesario realizar una gran transformación, más productiva y socialmente incluyente. Antonio Taveras afirmó que una reforma fiscal vendría a financiar ese modelo productivo que sea sostenible en el tiempo, “que pueda llevar a este país a ser competitivo a nivel internacional y que resuelva el problema de tantas desigualdades sociales”.



La AEIH plantea una revolución fiscal, que empezarán a discutir con distintos sectores para presentar una propuesta integral que abarcque los ingresos, los gastos, los activos y los pasivos.



“La reforma debería estar acompañada de cambios institucionales y de cambios políticos”, subrayó el empresario en el almuerzo de la AEIH que tuvo por invitado al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana.



Taveras dijo que el Gobierno está perdiendo el tiempo, ya que “en los países las reformas se hacen cuando hay un consenso de la necesidad de que se produzca o cuando hay crisis, a la que no debería esperar el Gobierno”, enfatizó.



En tanto que el ministro de Economía se mostró esperanzado con esta propuesta, aunque reconoció que es “fácil decirlo, pero que para hacerse se necesitan cambios estructurales en distintas esferas”.



Asimismo, los industriales proponen un Gobierno más pequeño y eficiente, eliminar las instituciones duplicadas y reducir la nómina. “Debemos tener un Gobierno más pequeño que funcione y fortalecer los poderes del Estado”.



Asignación presupuestaria



Con relación al tema de mayor asignación presupuestaria para algunos sectores, como la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el Poder Judicial, Santana dijo que ahora mismo es imposible, porque simplemente no hay dinero.



“Parte de los grandes problemas que presenta el país es que el dinero no alcanza, con los compromisos fijos del Gobierno, queda muy poco para resolver”. Señaló que las leyes que especializan el uso de fondos públicos deben ser parte de las discusiones, pues “se aprueban sin calcular si habrá dinero suficiente para eso”.

La economía no produce la cantidad requerida

Taveras aseguró que la economía local no está produciendo la cantidad de dólar que los productores están demandando. Entiende que esa situación continuará en tanto no haya un cambio de modelo. “No basta la inyección de dólares del Banco Central, mientras la economía no esté produciendo los suficientes dólares para pagar la cantidad de importaciones crecientes”.