Inversiones por la paz

Las críticas a la masiva ayuda humanitaria del gobierno a las víctimas del huracán Mathew en Haití me parecen irracionales. No tienen otra sustentación que no sea el deseo de alejar toda posibilidad de entendimiento con un país sin dirección política, una economía en total bancarrota y una población hambrienta y desesperada sin más opción que la ruta que los trae hacia este lado de la frontera que compartimos. Hay asuntos que no pueden evaluarse con anteojeras y la iniciativa del gobierno a favor de millones de haitianos, en la coyuntura actual, es una sólida inversión por la paz dominicana.



Se reclama que esa asistencia humanitaria a extranjeros no se da a los nacionales que también la necesitan por los efectos locales del fenómeno natural. La apreciación es injusta, porque la acción de auxilio oficial llegó a la mayoría de las zonas afectadas en mayor proporción casi al unísono de los vientos y lluvias huracanados, como ha quedado testimoniado en los medios, incluso algunos de marcada tendencia crítica.



También se objeta sin argumento válido los proyectos privados binacionales de inversión a ambos lados de la frontera, con el visto bueno de las autoridades, sin detenerse a pensar que ese proyecto es de las pocas opciones que disponemos para detener el creciente y descontrolado flujo de inmigración, que constituye una amenaza real para el país. Al igual que la decisión oficial de acudir prontamente en auxilio de millones de damnificados haitianos, las inversiones para impulsar proyectos industriales fronterizos tienen el objetivo común, no necesariamente acordado, de sentar una sólida base de oportunidades, lo que permitirá a los haitianos encontrar en su propia tierra lo que históricamente se les ha negado hasta ahora.



No olvidemos que en Haití no existe gobierno legítimo y la posibilidad de elecciones democráticas en las circunstancias actuales parece allí otra ilusión.