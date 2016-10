Lajún amenaza con no recibir basura en Duquesa

13/10/2016 12:00 AM - El Caribe

La empresa Lajún Corporation, que maneja el vertedero de Duquesa, amenazó con dejar de recibir la basura del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo si no se renegocian los precios. En un comunicado firmado por Eduardo Hernández-Aznar Ripoll, Lajún Corporation dice que el precio justo sería de US$12 por tonelada de basura, pero que puede plantearse entre los US$6 y US$8.



Lajún Corporation observa que no solo gestiona la basura procedente del sector público, también del privado y recibe de los primeros la exigua cifra de US$2.25 por tonelada, pese a que actualmente deriva 103,000 toneladas.



En ese sentido el comunicado expresa que de continuar esa situación la empresa se centrará exclusivamente en las operaciones del sector privado y se verían obligados a no renovar el contrato por inviabilidad de la situación, ocasionando problemas de enormes dimensiones y efectos nocivos para la población en materia de salubridad y calidad de vida de la población del Gran Santo Domingo.



Recuerda que la medida afectaría a tres millones de personas.