Familiares del vigilante ultimado en asalto a Bella Vista Mall piden justicia

Familiares del vigilante Héctor Bienvenido García Núñez, quien murió durante un asalto ocurrido en Bella Vista Mall, protestaron este viernes a las afueras de la Fiscalía del Distrito Nacional, con el propósito de exigir respuestas en torno a este caso, en el cual está implicado el teniente John Percival Matos.

La hija del vigilante, Yoanny García, pidió justicia y destacó que a un mes de su homicidio aún no tienen respuestas.

“Queremos que las autoridades nos digan qué va a pasar en este caso. ¿Será posible que el culpable pueda andar por ahí o cómo dicen algunas personas, que se escapó del país?”, cuestionó.

García señaló que su padre estaba trabajando cuando lo mataron y que dejó una familia.

“Nadie nos ha dado respuestas, solamente ha salido por las noticias que el principal cabecilla, el cerebro de la banda, se fue del país”, aseguró.

El abogado de la familia García, Plutarco Jáquez, señaló que hace una semana se le preguntó al procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, sobre este caso y que éste declaró que no tiene ni idea de cómo va el proceso.

“Queremos exigirle a las autoridades que llamen al jefe de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), general Ney Aldrin Bautista Almonte, porque nosotros sabemos que los días 23 y 24 de septiembre estuvo en los perímetros del municipio de Paraísa de Barahona y lo sabe la Policía Nacional”, señaló.

Por su parte, el general Rafael Percival Peña, padre del imputado, acudió este viernes a la Fiscalía del Distrito Nacional, con el propósito de exigir que se le devuelvan las armas que le fueron incautadas durante un allanamiento a su casa y pidió a su hijo que se entregue.

“Mi presencia a la Fiscalía es para que se me devuelvan las armas de reglamento que yo tengo cargadas”, dijo.

Señaló que se encuentra recuperado de salud y que la parálisis del brazo izquierdo se ha recuperado gracias a una terapia.

Al ser consultado sobre la presunta actuación de su hijo en los asaltos y en la muerte del vigilante, aseguró que no ha tenido comunicación con su hijo y reiteró que lo ha exhortado por diversos medios a que acuda a la justicia a enfrentarla.

“Nosotros somos parte de que todo el peso de la ley debe caer sobre el que sea culpable y qué pena que no exista la pena capital, porque aunque sea mi hijo yo no estoy de acuerdo con él, hay sangre que corrió, gente que perdió la vida y nosotros somos drásticos en esto y por eso, quizás, es que no se ha comunicado conmigo”, resaltó.