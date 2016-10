Percival Peña pide a la Fiscalía la devolución de las armas que le incautaron

"Que pena que no exista la pena capital", lamentó al ser cuestionado sobre el caso de su hijo, acusado de asalto y quien está prófugo

El general retirado de la Policía, Rafael Percival Peña acudió este viernes a la Fiscalía del Distrito Nacional, con el propósito de exigir que le devuelvan las armas que le fueron incautadas durante un allanamiento a su casa y pidió a su hijo John, acusado de un asalto en el que murió una persona, que se entregue.

“Mi presencia a la Fiscalía es para que se me devuelvan las armas de reglamento que yo tengo cargadas”, dijo.

Señaló que se encuentra recuperado de salud y que la parálisis del brazo izquierdo se ha recuperado gracias a una terapia.

Al ser consultado sobre la presunta actuación de su hijo en los asaltos y en la muerte del vigilante, aseguró que no ha tenido comunicación con su hijo y reiteró que lo ha exhortado por diversos medios a que acuda a la justicia a enfrentarla.

“Nosotros somos parte de que todo el peso de la ley debe caer sobre el que sea culpable y que pena que no exista la pena capital, porque aunque sea mi hijo yo no estoy de acuerdo con él, hay sangre que corrió, gente que perdió la vida y nosotros somos drásticos en esto y por eso, quizás, es que no se ha comunicado conmigo”, resaltó.